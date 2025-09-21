VIDEO. Changuitos que se mueven solos y una extraña escena en un supermercado de La Plata durante la tormenta

Una extraña escena se vivió en La Plata, durante la intensa tormenta que azotó a la región este fin de semana. Ocurrió en un hipermercado de la cadena Carrefour, ubicado en la zona Camino General Belgrano y 514.

En medio de la tormenta, que trajo intensas ráfagas de viento acompañadas de fuertes lluvias, un platense logró captar la escena que parece sacada de una película de terror: árboles agitados y changuitos moviéndose solos.

“Aprovecharon que no había clientes por la lluvia y se pusieron a jugar carreras”, aseguraron en las redes sociales ante esta imagen que se viralizó.

En la filmación, que dura unos pocos minutos, se puede ver a los carritos de compra dirigirse de un extremo a otro, impulsados por la fuerza del viento. Algunos frenaban su paso contra columnas que había en el camino y otros, en cambio, terminaron contra el alambrado que separa el hipermercado de los predios vecinos.