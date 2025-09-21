VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula

21 de Septiembre de 2025 | 21:30

Benja tiene tres años, es de La Plata y sufre leucemia, lo que lo llevó a necesitar un trasplante de médula. Familiares y amigos impulsan una campaña para dar con un donante y mejorar su calidad de vida.

A través de un video difundido por su familia, Benja se presenta desde la total inocencia que le dan sus tres añitos de vida: “Estoy internado porque tengo leucemia. Necesito una médula nueva, necesito de tu ayuda”.

La sonrisa en la cara no se le borra e ilumina a quienes lo rodean. En su mensaje, continúa: “Donar médula no duele y salva vidas”. “Vos podes ser un superhéroe como yo. Anótate para ver si sos mi otra mitad”, concluye.

Cómo ser donante de médula ósea

Los requisitos para poder donar médula y ayudar a Benja son:

- Tener entre 18 y 40 años

- Pesar más de 50 kg

- Tener buen estado de salud

- No tener antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas y/o infectocontagiosas

Si estás en La Plata, podes acercarte al Centro Hemoterapia (71 entre 26 y 27). También podes entrar a la página del Incucai donde menciona los centros donde te podes acercar.