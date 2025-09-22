La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), en julio, la construcción evidenció una retracción mensual -una caída del 1,8 por ciento- en relación al sexto mes del año.

En cuanto a números, y a partir del último relevamiento de la Asociación de Pymes de la Construcción (APYMECO), en agosto se exhibió una leve suba en los costos del sector en la Ciudad, lo que determinó un incremento en el metro cuadrado a construir (del 0,66 por ciento) en pesos. No obstante, en dólares hubo una baja del 4,45 por ciento, reflejando el impacto de la volatilidad cambiaria del sector.

Lo cierto, es que la retracción en la actividad y la volatilidad en función a los vaivenes de la moneda extranjera, son algunos de los factores de un escenario de crisis de uno de los motores de la economía tanto de la Ciudad como del país.

Así lo explicó Gustavo Marín, presidente de APYMECO, en un documento cuyo título es “La grave situación de la construcción”: “En la actualidad, la inversión privada para los desarrollos inmobiliarios en la Ciudad enfrenta una grave crisis en este sector que amenaza su desarrollo y el bienestar de sus habitantes”.

Hace algunos días y a este diario, Fernando Magno, vicepresidente de la misma entidad, graficó: “Estamos en uno de los puntos más bajos de la historia en la industria de la construcción. Estamos en valores de pandemia, cifras anómalas muy bajas”.

Impuestos y burocracia

Gustavo Marín, a pesar de que identifica “condiciones macroeconómicas más favorables con una inflación en declive y una establidad monetaria que permite a los ahorristas planificar sus inversiones”, advirtió cuestiones claves a tener en cuenta ante un “panorama para los desarrolladores y constructores como desalentador”, indicó.

Según el dirigente, una de ellas es la burocracia: “El Estado a nivel municipal no ha logrado crear un entorno propicio para la inversión, obstaculizando la aprobación de proyectos con trámites complejos y extremadamente prolongados en el tiempo”, advirtió Marín y aseveró: “La falta de culminación en la entrega de los finales de obra y la ineficiencia en los trámites para la obtención de permisos crea un ambiente de incertidumbre que ahoga el desarrollo urbano y restringe la oferta habitacional”.

En esta línea, el otro factor al cuál apuntó el dirigente fue la cuestión impositiva: “En lugar de incentivar la actividad, actúa como ente recaudador, imponiendo tasas exorbitantes y onerosos procedimientos burocráticos que encarecen la construcción”, analizó y agregó: “Los costos se trasladan inevitablemente al consumidor, generando precios más altos que no reflejan un valor agregado real, sino un sobrecosto impositivo”.

Desde APYMECO no sólo señalaron a la Comuna cómo única responsable sino también a empresas prestatarias de servicios: “Incumple permanentemente las normativas vigentes sin reacción por parte de los Organismos de control ni de las reparticiones estatales con incumbencia”, confirmó.

A modo de cierre, Marín concluyó: “La situación actual requiere una urgente revisión de las políticas fiscales y administrativas que rigen el sector de la construcción. Es imperativo que la Municipalidad implemente incentivos fiscales, simplifiquen los trámites y promuevan un diálogo abierto con los desarrolladores”.

Desde la Comuna y ante la consulta de este diario, no hubo respuesta ante la problemática.