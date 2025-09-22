Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

La Ciudad |Comunicado de pequeñas y medianas empresas de la región

La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos

Trámites lentos y “tasas exorbitantes” son algunos de los factores, según referentes del sector, que explican el “difícil contexto”

La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos

desde apymeco exigen la revisión de las politicas fiscales / web

22 de Septiembre de 2025 | 02:26
Edición impresa

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC), en julio, la construcción evidenció una retracción mensual -una caída del 1,8 por ciento- en relación al sexto mes del año.

En cuanto a números, y a partir del último relevamiento de la Asociación de Pymes de la Construcción (APYMECO), en agosto se exhibió una leve suba en los costos del sector en la Ciudad, lo que determinó un incremento en el metro cuadrado a construir (del 0,66 por ciento) en pesos. No obstante, en dólares hubo una baja del 4,45 por ciento, reflejando el impacto de la volatilidad cambiaria del sector.

Lo cierto, es que la retracción en la actividad y la volatilidad en función a los vaivenes de la moneda extranjera, son algunos de los factores de un escenario de crisis de uno de los motores de la economía tanto de la Ciudad como del país.

Así lo explicó Gustavo Marín, presidente de APYMECO, en un documento cuyo título es “La grave situación de la construcción”: “En la actualidad, la inversión privada para los desarrollos inmobiliarios en la Ciudad enfrenta una grave crisis en este sector que amenaza su desarrollo y el bienestar de sus habitantes”.

Hace algunos días y a este diario, Fernando Magno, vicepresidente de la misma entidad, graficó: “Estamos en uno de los puntos más bajos de la historia en la industria de la construcción. Estamos en valores de pandemia, cifras anómalas muy bajas”.

Impuestos y burocracia

Gustavo Marín, a pesar de que identifica “condiciones macroeconómicas más favorables con una inflación en declive y una establidad monetaria que permite a los ahorristas planificar sus inversiones”, advirtió cuestiones claves a tener en cuenta ante un “panorama para los desarrolladores y constructores como desalentador”, indicó.

LE PUEDE INTERESAR

Un avión en emergencia voló bajo por la Región

LE PUEDE INTERESAR

Inconductas y polémicas: guía para dirimir dramas vecinales

Según el dirigente, una de ellas es la burocracia: “El Estado a nivel municipal no ha logrado crear un entorno propicio para la inversión, obstaculizando la aprobación de proyectos con trámites complejos y extremadamente prolongados en el tiempo”, advirtió Marín y aseveró: “La falta de culminación en la entrega de los finales de obra y la ineficiencia en los trámites para la obtención de permisos crea un ambiente de incertidumbre que ahoga el desarrollo urbano y restringe la oferta habitacional”.

En esta línea, el otro factor al cuál apuntó el dirigente fue la cuestión impositiva: “En lugar de incentivar la actividad, actúa como ente recaudador, imponiendo tasas exorbitantes y onerosos procedimientos burocráticos que encarecen la construcción”, analizó y agregó: “Los costos se trasladan inevitablemente al consumidor, generando precios más altos que no reflejan un valor agregado real, sino un sobrecosto impositivo”.

Desde APYMECO no sólo señalaron a la Comuna cómo única responsable sino también a empresas prestatarias de servicios: “Incumple permanentemente las normativas vigentes sin reacción por parte de los Organismos de control ni de las reparticiones estatales con incumbencia”, confirmó.

A modo de cierre, Marín concluyó: “La situación actual requiere una urgente revisión de las políticas fiscales y administrativas que rigen el sector de la construcción. Es imperativo que la Municipalidad implemente incentivos fiscales, simplifiquen los trámites y promuevan un diálogo abierto con los desarrolladores”.

Desde la Comuna y ante la consulta de este diario, no hubo respuesta ante la problemática.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

Con pibes a la cancha

Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”

En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026

Bronca por el robo y fundición de un brazalete de oro de 3.000 años

Un avión en emergencia voló bajo por la Región

Por qué no baja el precio de las naftas

Subirían luz y gas y no habría aumento a jubilados
Últimas noticias de La Ciudad

Un avión en emergencia voló bajo por la Región

Inconductas y polémicas: guía para dirimir dramas vecinales

Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera

Alarma el crecimiento de la morosidad en familias
Espectáculos
Thiago Medina permanece sedado y con asistencia respiratoria: sus pulmones son el órgano "más afectado"
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
VIDEO. Momento incómodo: Eros Ramazzotti quiso besar por la fuerza a Evangelina Anderson y así fue su reacción
Murió Julio Frade, uno de los últimos del gran grupo de cómicos uruguayos
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Policiales
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Terrible choque a metros del Hospital San Martín
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Deportes
Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo
Boca dejó pasar la chance de liderar ambas tablas
Paredes fue capitán por primera vez
Con pibes a la cancha
Los mismos concentrados que viajaron a Brasil
Información General
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
La Maratón de Buenos Aires, con otro récord: más de 15 mil competidores
El Gobierno anunció un fin de semana largo de cuatro días: cuándo será y qué feriado se adelanta
Alerta por ciberataques: el país supera el promedio global
Un ataque informático provocó caos en varios aeropuertos europeos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla