Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números del Super Caronazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos

Política y Economía

El Gobierno anunció "retenciones cero" a los granos para sumar dólares y calmar la tensión cambiaria

ANTICIPO.- Se trata de una medida temporal con la que se espera que los exportadores liquidan un mayor volumen de divisas

El Gobierno anunció "retenciones cero" a los granos para sumar dólares y calmar la tensión cambiaria
22 de Septiembre de 2025 | 07:31

Escuchar esta nota

El Gobierno nacional anunció hoy la quita temporaria de las retenciones al campo con la idea de sumar dólares a las reservas del Banco Central, en medio de la tensión cambiaria de las últimas semanas.

Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, a través de su cuenta en X. La medida será hasta el 31 de octubre.

"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos, no lo vamos a permitir", arranca el posteo de esta mañana del portavoz de la Casa Rosada.

Y agrega que "con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos".

Nota en desarrollo...

LE PUEDE INTERESAR

Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda

LE PUEDE INTERESAR

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV

Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?

Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?

“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi

Bronca por el robo y fundición de un brazalete de oro de 3.000 años

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo de La Plata

Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo
Últimas noticias de Política y Economía

Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”

En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026

El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Deportes
Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo
Boca dejó pasar la chance de liderar ambas tablas
Paredes fue capitán por primera vez
Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV
Los mismos concentrados que viajaron a Brasil
Policiales
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Terrible choque a metros del Hospital San Martín
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Espectáculos
Robaron la lujosa casa de Pampita: dos ladrones se metieron y violentaron una caja fuerte
“Una batalla tras otra”: una violenta odisea de Leo Di Caprio por Estados Unidos
Yuyito habló sobre Milei: “No somos personas fáciles”
Chau, no va más: Tim Burton y Monica Bellucci anunciaron su separación
“Estable” y “día a día”: cómo sigue la salud de Thiago
Información General
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
La Maratón de Buenos Aires, con otro récord: más de 15 mil competidores
El Gobierno anunció un fin de semana largo de cuatro días: cuándo será y qué feriado se adelanta
Alerta por ciberataques: el país supera el promedio global

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla