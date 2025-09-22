El Gobierno anunció "retenciones cero" a los granos para sumar dólares y calmar la tensión cambiaria

El Gobierno nacional anunció hoy la quita temporaria de las retenciones al campo con la idea de sumar dólares a las reservas del Banco Central, en medio de la tensión cambiaria de las últimas semanas.

Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, a través de su cuenta en X. La medida será hasta el 31 de octubre.

La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir.



"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos, no lo vamos a permitir", arranca el posteo de esta mañana del portavoz de la Casa Rosada.

Y agrega que "con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos".

Nota en desarrollo...