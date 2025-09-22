El Gobierno anunció "retenciones cero" a los granos para sumar dólares y calmar la tensión cambiaria
El Gobierno anunció "retenciones cero" a los granos para sumar dólares y calmar la tensión cambiaria
ANTICIPO.- Se trata de una medida temporal con la que se espera que los exportadores liquidan un mayor volumen de divisas
El Gobierno nacional anunció hoy la quita temporaria de las retenciones al campo con la idea de sumar dólares a las reservas del Banco Central, en medio de la tensión cambiaria de las últimas semanas.
Así lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, a través de su cuenta en X. La medida será hasta el 31 de octubre.
La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir.— Manuel Adorni (@madorni) September 22, 2025
Por eso, y con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero…
"La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo castigan a los argentinos, no lo vamos a permitir", arranca el posteo de esta mañana del portavoz de la Casa Rosada.
Y agrega que "con el objetivo de generar mayor oferta de dólares durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones cero para todos los granos".
Nota en desarrollo...
