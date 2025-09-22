Tomy Etcheverry y una lesión preocupante de cara al futuro

Después de un gran primer set, Tomás Etcheverry (63) sufrió una lesión que le impidió seguir jugando y retirarse de partido que estaba protagonizando con el francés Corentin Moutet (39) por los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou, China.

El tenista platense jugó un primer parcial de alto nivel con otra actitud en la cancha, metido un paso dentro de la linea de fondo a la hora de atacar y una pegada muy fuerte de su derecha con un Moutet que se vio superado en todo momento.

Etcheverry se llevó ese primer sets con un parcial de 6-3 con tres aces y un 79% de efectividad en el primer servicio demostrando su mejoría desde la salida de Horacio de la Peña como su entrenador y la vuelta de Waly Grinovero acompañado por Kevin Konfederak.

En el inicio del segundo, Etcheverry comenzó a sentir un molestias en la zona intercostal derecha por ese estando 3-0 abajo y 0-30 en el game con la imposibilidad de sacar decidió el retiro. Una lesión que puede complicar su gira asiática.