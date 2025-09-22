Con pibes a la cancha

Estudiantes recibe a Defensa y Justicia desde las 19 en el Estadio de UNO, por la novena fecha de la zona A del Torneo Clausura. Sebastián Martínez será el encargado de impartir justicia. Por su parte, el encuentro contará con la televisación de ESPN Premium y la transmisión de FM La Redonda 100.3.

Los dirigidos por Eduardo Domínguez se miden ante el Halcón de Varela, en una semana donde además tendrá que jugar el partido más importante del segundo semestre hasta el momento: el jueves por la noche contra Flamengo por la revancha de los cuartos de final de Libertadores. Por eso la decisión de poner en cancha una formación suplente.

Si bien el equipo se encuentra entre los ocho mejores de América y peleando la clasificación a la siguiente instancia del campeonato doméstico, el rendimiento futbolístico no acompaña, y a su vez, los últimos resultados tampoco lo favorecieron, ya que de 15 puntos sumó 4, entre el certamen internacional y nacional. Esto ha hecho aparecer críticas para el elenco albirrojo, que esta tarde intentará revertir la compleja situación, ya que por el Clausura viene de caer 2-1 ante River en UNO. Los cañones apuntan a la Libertadores pero necesita clasificarse a una Copa el año próximo.

En este sentido, el DT sabe de la importancia de este choque, aunque también tiene en cuenta todo lo que se juega el jueves en el mismo domicilio. Es por eso, que la base inicial que viene utilizando desde el inicio en los compromisos anteriores, hoy no serían de la partida: Domínguez quiere guardar algunas piezas claves del rompecabezas para evitar cualquier problema.

Siguiendo esta línea, en la semana el cuerpo técnico probó con varias variantes en casi todos los sectores. Es más, hasta podría darse el cambio de arquero también y en lugar de Fernando Muslera podría tener su chance del pibe Fabricio Iacovich.

En cuanto al sector defensivo, guardaría a su marcadores de punta, debido a la cantidad de partidos que vienen disputando. En este caso, se podría dar el debut del juvenil Matías Magdaleno, y entre los centrales el de Máximo Desábato, un apellido con peso en el Club.

Por su parte, en el mediocampo también habría unos retoques, con el posible regreso de Gabriel Neves a la cancha luego de casi dos meses, y la posible primera titularidad de Lucas Cornejo. En este sentido, Ascacibar y Amondarain descansarían. Mientras que en la delantera Lucas Alario volvería a ser de la partida después de cinco partidos.

De este modo, el Barba busca cuidar algunos futbolistas, ante un Halcón que viene de caer 2-1 ante Platense en Florencio Varela, pero que igualmente también está entre los ocho mejores equipos de la primera zona. Aunque un factor en contra es que aún no ha ganado jugando fuera de casa.

En cuanto a lo futbolístico, el entrenador Mariano Soso podrá contar con casi todo el plantel, salvo Aaron Molinas y Cesar Pérez quienes encuentran recuperandose de sus respectivas lesiones. De esta forma, repetiría el mismo equipo que cayó en el Tito Tomaghello ante el Calamar la fecha pasada.