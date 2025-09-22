Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |PEDRO SILVA TORREJÓN HABLÓ DEL PARTIDO CLAVE DEL SÁBADO EN EL BOSQUE

“Contra Rosario Central va a ser una batalla”

El lateral tripero consideró que “hubo cosas positivas” a pesar de la caída con Riestra y que al Lobo se le van a dar los resultados que merece

“Contra Rosario Central va a ser una batalla”

Pedro Silva se mostró optimista en la lucha tripera en ambos frentes

22 de Septiembre de 2025 | 02:58
Edición impresa

No es un momento sencillo para el Lobo en el Clausura. Sin dudas, atraviesa el peor momento del ciclo Orfila, con cuatro derrotas en cinco partidos y titularidades en duda. Un equipo que el entrenador parecía haber encontrado dejó paso a cambios de nombres y sistema sin buenos resultados.

Pedro Silva Torrejón, desde su regularidad, es un titular seguro en el equipo albiazul. El cordobés de Laboulaye fue otro de los futbolistas que lamentó las formas de la derrota en la cancha de Riestra, pero se mostró optimista en cuanto al futuro más allá de que los resultados de la novena fecha del Clausura lo pusieron fuera de la clasificación a los playoff por la definición del torneo.

“Hay que seguir metiéndole. Hay que trabajar y se nos va a dar. Contra Rosario Central va a ser una batalla y hay que prepararnos bien”, expresó Silva, aún golpeado por una derrota que -en el trámite de un partido mal jugado- podría haber sido un empate que en el contexto actual hubiera sumado para ambas tablas. De todos modos, el lateral izquierdo dejó bien en claro su optimismo ante los próximos partidos, un tramo muy duro de la competencia para el Tripero. “Estoy seguro que se nos van a dar los resultados, lo merecemos”, agregó el cordobés.

Perder 1 a 0 frente a Deportivo Riestra es históricamente inesperado, pero lógico en el contexto actual, ya que el Malevo está en zona de clasificación a la Sudamericana y pelea por el ingreso a la Libertadores 2026 y le saca 17 puntos al Lobo en la tabla anual. Acerca de la derrota en el estadio Guillermo Laza, Silva aseguró que se fueron “calientes” ya que “fue un partido re contra peleado y se resolvió por un detalle”.

“Estamos muy enojados, dolidos, porque el partido se resolvió por detalles que sabíamos. El resultado fue muy injusto”, amplió el defensor mens sana, que explicó algunas de las cosas habladas en la previa del partido, donde el DT planteó un juego de espejos para hacer frente a las virtudes de un rival que se mueve cómodo en partidos chatos y aburridos. “Sabíamos que ellos jugaban a las pelotas sucias que quedaban por ahí. Creo que lo veníamos haciendo bien y el detalle de la jugada del gol resolvió el partido”, manifestó Silva, quien -por el cambio de sistema táctico- comenzó el encuentro como lateral volante por izquierda para luego volver a su tradicional ubicación en la defensa.

En las condiciones que se planteó el partido, se dio un juego de “gol gana” y así fue nomás, el lobo nunca volvió a tener grandes chances tras el 1 a 0 convertido por Céliz. “Estuvimos ahí. Ellos pusieron mucha gente atrás apenas nos hicieron el gol y se hizo complicado”, explicó el numéro 14 tripero.

Para Silva, de todos modos, el balance no es del todo negativo: “Creo que hubo cosas positivas. Estuvimos ordenados y no tuvimos grandes complicaciones”. De todos modos, los hinchas han mostrado su descontento con otra campaña lejos de la expectaiva inicial y de las palabras de los protagonistas.

 

