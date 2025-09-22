Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Robaron la lujosa casa de Pampita: dos ladrones se metieron y violentaron una caja fuerte
22 de Septiembre de 2025 | 07:29

Escuchar esta nota

Delincuentes robaron la casa de Carolina "Pampita" Ardohain en el exclusivo barrio de Palermo. Mientras la modelo se encuentra de viaje en el exterior, la vivienda ubicada en la calle Juez Tedín, fue blanco de los ladrones que se alzaron con un importante botín.

Según se supo, los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. Cabe destacar que la ausencia de Ardohain del país habría sido aprovechada por los delincuentes para perpetrar el ilícito. Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables.

 La casa: lujo, estilo y ubicación privilegiada

Desde enero de 2024, Pampita se mudó a esta residencia de lujo luego de dejar su triplex en Palermo, afectada tras un fuerte aumento en el alquiler. Se instaló en Barrio Parque, una de las zonas más elegantes y silenciosas de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida por su arquitectura señorial, mansiones, jardines, calles arboladas y curvas. 

La vivienda en cuestión es una casa antigua con espacios amplios, pero con diseño contemporáneo. Desde su imponente puerta de entrada se percibe la calidad del estilo arquitectónico.

El ambiente de living/comedor es abierto, integrando grandes ventanales corredizos que conectan directamente con el jardín trasero, brindando abundante luz natural.

El interior se destaca por pisos de mármol que atraviesan varios ambientes, habitaciones espaciosas, y una sala de juegos pensada para su dinámica familiar con sus cuatro hijos. Mobiliario neutro, estética minimalista, y espacios bien ordenados para maximizar confort y estilo.

Hasta el momento Pampita no se pronunció públicamente sobre el robo. Barrio Parque es una zona tradicionalmente considerada tranquila, de seguridad reforzada y bajo perfil, aunque con inmuebles de altísimo valor que naturalmente los vuelven blanco atractivo para delincuentes.

