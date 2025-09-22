El Gobierno anunció "retenciones cero" a los granos para sumar dólares y calmar la tensión cambiaria
El Gobierno anunció "retenciones cero" a los granos para sumar dólares y calmar la tensión cambiaria
Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo de La Plata
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?
Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?
Robaron la lujosa casa de Pampita: dos ladrones se metieron y violentaron una caja fuerte
Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV
Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
VIDEO. Changuitos que se mueven solos y una extraña escena en un supermercado de La Plata durante la tormenta
Bronca por el robo y fundición de un brazalete de oro de 3.000 años
Malversación de fondos en el Vaticano: otro capítulo judicial
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se trata de la impresionante vivienda ubicada en Barrio Parque, con diseño y elegancia tradicional
Escuchar esta nota
Delincuentes robaron la casa de Carolina "Pampita" Ardohain en el exclusivo barrio de Palermo. Mientras la modelo se encuentra de viaje en el exterior, la vivienda ubicada en la calle Juez Tedín, fue blanco de los ladrones que se alzaron con un importante botín.
Según se supo, los asaltantes lograron llevarse dinero en efectivo de una caja fuerte y diversos objetos de valor. Cabe destacar que la ausencia de Ardohain del país habría sido aprovechada por los delincuentes para perpetrar el ilícito. Las autoridades ya se encuentran investigando el hecho para dar con los responsables.
Desde enero de 2024, Pampita se mudó a esta residencia de lujo luego de dejar su triplex en Palermo, afectada tras un fuerte aumento en el alquiler. Se instaló en Barrio Parque, una de las zonas más elegantes y silenciosas de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida por su arquitectura señorial, mansiones, jardines, calles arboladas y curvas.
La vivienda en cuestión es una casa antigua con espacios amplios, pero con diseño contemporáneo. Desde su imponente puerta de entrada se percibe la calidad del estilo arquitectónico.
El ambiente de living/comedor es abierto, integrando grandes ventanales corredizos que conectan directamente con el jardín trasero, brindando abundante luz natural.
El interior se destaca por pisos de mármol que atraviesan varios ambientes, habitaciones espaciosas, y una sala de juegos pensada para su dinámica familiar con sus cuatro hijos. Mobiliario neutro, estética minimalista, y espacios bien ordenados para maximizar confort y estilo.
LE PUEDE INTERESAR
Yuyito habló sobre Milei: “No somos personas fáciles”
Hasta el momento Pampita no se pronunció públicamente sobre el robo. Barrio Parque es una zona tradicionalmente considerada tranquila, de seguridad reforzada y bajo perfil, aunque con inmuebles de altísimo valor que naturalmente los vuelven blanco atractivo para delincuentes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí