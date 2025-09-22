El Gobierno anunció "retenciones cero" a los granos para sumar dólares y calmar la tensión cambiaria
El Gobierno anunció "retenciones cero" a los granos para sumar dólares y calmar la tensión cambiaria
Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Se supo: ¿qué pasó con el avión en emergencia que voló bajo por La Plata?
Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre: ¿cuándo cae?
Robaron la lujosa casa de Pampita: dos ladrones se metieron y violentaron una caja fuerte
Estudiantes ante Defensa, con pibes a la cancha: formaciones, hora y TV
Gimnasia ya piensa en Rosario Central: "Va a ser una batalla”, dijo Silva Torrejón
La historia de Leif Erikson, el vikingo que pisó América 500 años antes que Colón
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
VIDEO. “Necesito de tu ayuda”: Benja tiene 3 años, es de La Plata y espera un trasplante de médula
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
VIDEO. Changuitos que se mueven solos y una extraña escena en un supermercado de La Plata durante la tormenta
Bronca por el robo y fundición de un brazalete de oro de 3.000 años
Malversación de fondos en el Vaticano: otro capítulo judicial
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Las denuncias presentadas ante la Justicia describen un circuito de inversiones que prometían hasta un 35% de ganancias al mes. Hablan de pérdidas millonarias, contratos y promesas incumplidas. La trama del caso
RUDY CASTILLO
En La Plata y otras ciudades, un nombre empieza a repetirse con insistencia entre decenas de denunciantes que aseguran haber perdido sus ahorros en un esquema Ponzi: Javier Ignacio Perrotta, un joven prestamista que se presentaba como financista y que, según las presentaciones judiciales, habría montado un sistema de captación de fondos que dejó damnificados por montos millonarios.
LE PUEDE INTERESAR
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
LE PUEDE INTERESAR
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
De acuerdo con las denuncias, el acusado ofrecía rentabilidades del 35% mensual en dólares, amparadas en supuestas inversiones inmobiliarias, préstamos privados y operaciones financieras. El mecanismo estaba aceitado: reuniones en bares y oficinas céntricas, contratos privados e incluso firmas en escribanías que reforzaban la apariencia de legalidad.
Las víctimas coinciden en que los primeros meses el sistema funcionaba: se pagaban intereses puntualmente, lo que consolidaba la confianza y alentaba a aportar más dinero. Sin embargo, pronto llegaron los retrasos y, finalmente, el corte de pagos. “Cumplió un mes y después no pagó más”, resumió una de las denunciantes.
Según la denuncia colectiva presentada en la Fiscalía N°6 de La Plata, el monto perdido por un primer grupo de afectados en La Plata asciende a unos 60.000 dólares, aunque se sospecha que los casos son muchos más y que las pérdidas podrían ser millonarias.
La forma de operar, según cuentan todos los damnificados, prometía una rentabilidad del 35% mensual. El Dr. Tomás Sallette, representante de diez denunciantes, explicó a EL DIA: “Javier Perrota tiene denuncias por dos tipos de estafas: por el esquema Ponzi y por la venta de inmuebles que no eran de él. Tomaba depósitos en dólares y prometía rentabilidades del 35% mensual, que después fue bajando hasta no dar nada. Mis representados son personas entre 30 y 60 años que pusieron todos sus ahorros. El monto estimado en este grupo asciende a unos 60 mil dólares, pero entendemos que hay más casos en La Plata y Tandil”.
El letrado precisó a este diario que la causa tramita en la UFI N°6 de La Plata y que en los últimos días “se realizaron tareas investigativas en la DDI para poder formalmente pedir el arresto”.
El caso tomó mayor repercusión en marzo de este año, cuando Clarín publicó la historia de Micaela Aribe, que relató cómo se vio envuelta en la maniobra. La mujer contó que llegó a invertir más de 15.000 dólares, convencida por los contratos que firmaba en una escribanía y por la seguridad que transmitía Perrotta. Incluso, según su relato, llegó a captar a 17 nuevos inversores de su entorno.
“El discurso era bueno y estaba todo armado: oficinas, contratos, escribanía. Todo parecía legítimo. Pero todo se desmoronó cuando comenzaron los retrasos en los pagos y la imposibilidad de recuperar el dinero”, dijo Micaela.
En las denuncias a las que tuvo acceso este diario, los presuntos damnificados contaron que el acusado admitió en una reunión que se trataba de un “esquema Ponzi”. En tanto en las redes sociales, algunos lo apodan ya el “Cosítorto platense”, en referencia al creador de Generación Zoe, por las similitudes en la operatoria.
Lo cierto es que el mapa de las estafas piramidales en la región no deja de ampliarse. Hace pocos días, EL DIA reveló otros casos en La Plata con la misma lógica: promesas de ganancias extraordinarias, captación a través de redes sociales y víctimas que, tras perderlo todo, terminan con denuncias judiciales y un fuerte impacto emocional. Las víctimas saben que difícilmente recuperen sus ahorros, pero reclaman que la causa avance y se logre una condena.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí