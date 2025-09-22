Los números del Cartonazo, que regala $20.000.000 o un auto 0KM con el cupón de los domingos

Respaldo explícito de EEUU a Milei: "Estamos dispuestos a hacer lo necesario para apoyar a la Argentina"
El Súper Cartonazo del diario EL DIA se juega por un pozo de 3 millones de pesos. Pero además, se suma un auto como premio.
Estos son los números de hoy lunes 22 de septiembre que salieron en la edición impresa del diario EL DIA:
Para ganar al Cartonazo se necesita sumar los 15 aciertos. Todos los jueves se entregan los cartones y desde el viernes se publican los números que los lectores tienen que cotejar con sus tarjetas.
Los números que se publican van del 00 al 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una. Además de publicarse en la edición impresa de EL DIA se pueden consultar en eldia.com y se difunden el mismo día de su publicación por la radio La 99.1 de La Plata.
Si hay más de un ganador, el pozo se reparte en partes iguales.
El último pozo que se entregó marcó un récord: 10 millones de pesos, con dos ganadores. Así, cada uno embolsó 5 millones.
Betiana Díaz, empleada y del barrio El Mondongo fue una de las ganadoras. Tiene 45 años y dijo que era la primera vez que ganaba un premio.
Ariel Sixto, de 55 años, de Ensenada, f ue el otro ganador del pozo récord del Súper Cartonazo de EL DIA. El lector contó: “Nunca gané ni una rifa. Yo tengo una profesión en donde somos pocos, muy pocos: soy calesitero” y agregó: “Una cosa es soñarlo y otra ganarlo. Todavía estamos asombrados”.
El ganador del Súper Cartonazo, si se presenta con el cartón con los quince aciertos y cinco cupones distintos que se publican los domingos en el diario EL DIA, además del premio semanal, podrá elegir entre un auto cero kilómetro u optar por $20.000.000.
En caso de haber más de un ganador y que todos presenten el cartón con los quince aciertos más los cinco cupones que se entrega cada domingo, el premio será de $20.000.000 y se repartirá en partes iguales entre los ganadores de esa semana.
El auto es un Renault cero kilómetro, modelo Kwid Zen 1.0 L. Incluye gastos de patentamiento pero no el flete, ni seguros ni impuestos.
Los cupones que se publican los domingos en EL DIA están numerados, no se tienen que llevar a ninguna parte, por lo que los lectores deben guardarlos (hasta tener 5) para presentarlos en caso de ganar el premio con los quince aciertos necesarios para el juego tradicional.
El Súper Cartonazo seguirá creciendo el próximo mes. Desde el 2 de octubre se implementará el premio de línea de $300.000 por semana a dividir entre todas las líneas ganadoras de la semana. Es decir, si hay más de un ganador, ese pozo se reparte en partes iguales. Se aclara que el premio de línea no es acumulable si queda vacante.
