Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera

A pesar del clima atípico para el inicio de la nueva estación, los platenses no cancelaron sus planes y pudieron disfrutar el día
Aunque el sol se mostró “tímido” y salió a “saludar” entre amagues, el clima sin lluvias intensas ayudó a que algunos platenses no postergaran el tradicional ritual de cada 21 de septiembre. Con menos gente de lo habitual, hubo vecinos que desafiaron las nubes y se reunieron en parques de la Ciudad, mientras que otros eligieron planes en lugares “resguardados”.
Picnic, plazas, mates y muchas flores, fueron los más elegidos para vestir la jornada.
Cuando el clima acompaña, los espacios verdes suelen ser un escenario ideal para parejas, grupos de amigos y familias que celebran el “Día de la Primavera” y “Día del Estudiante”. Sin embargo, desde las primeras horas de la mañana, el sol no se animaba a salir en La Plata, y el cielo continuaba cubierto de nubes que amenazaban con cancelar los planes y encuentros al aire libre que tenían planeados los platenses.
“Sabíamos que el clima iba a estar complicado y nublado, pero aún así decidimos hacer un picnic porque ya teníamos todo organizado”, comentó Daiana, una joven que junto a Celena se encontraban en Plaza San Martín esperando a otras dos amigas. “A nosotras nos tocó traer lo dulce mientras que a las chicas les tocó lo salado”, agregó Celena, mientras sostenía un ramo de fresias.
En el contexto de los clásicos regalos florales, el color de la estación fue, sin dudas, el “amarillo”. Esta tradición fue una de las protagonistas indiscutibles de la jornada, y más de un romántico se animó a esperar a sus parejas con un ramo. “Estamos esperando a nuestras novias. No vamos a salir los cuatro juntos, pero como somos de Los Hornos, las citamos en el Centro”, exclamó Jeremías mientras esperaba a Tiara para ir a pasear y sentarse en algún espacio verde de la Ciudad. Por su parte, Facundo, quien esperaba a Isabella, fue más cauto con el clima y afirmó: “Tenía miedo que siga lloviendo entonces le propuse a mi novia que vayamos al Museo de Ciencias Naturales”.
Otra de las tradiciones que ni las nubes pudieron frenar fueron el termo y el mate. “Solemos salir a celebrar siempre cuando llega la primavera y hoy no podíamos faltar”, anunció Conrado, quien con Lara estaban esperando una encomienda de “flores a crochet”.
A su vez, los restaurantes también fueron uno de los puntos elegidos para celebrar los encuentros y el amor. En este marco, Juliana y Sofía contaron que “eligieron este día para seguir conociéndose y salir a comer”.
La lluvia, que bramó desde la noche del sábado y durante la madrugada del domingo -con fuertes vientos-, influyó en las decisiones de los platenses a la hora de celebrar el Día de la Primavera.
No obstante, durante la semana que comienza hoy, se prevén jornadas más frescas que la semana pasada: mínimas y máximas que oscilarán entre los 4 y los 20 grados. ¿La buena? La lluvia no dirá presente.
