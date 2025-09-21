María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"

Expectativas y negociaciones urgentes: el Gobierno busca un apoyo financiero de cara a las elecciones de octubre
Expectativas y negociaciones urgentes: el Gobierno busca un apoyo financiero de cara a las elecciones de octubre
La cantante María Becerra, tras un nuevo estreno musical con Tini y su paso por un desfile en Madrid, reapareció en redes nada más y nada menos que en La Plata. La joven, reconocida hincha de Gimnasia, llegó a la Ciudad para reencontrarse con la familia en un domingo gris tras la tormenta.
La cantante y compositora, de 25 años, posteó en su cuenta de Instagram una storie de un mural con los colores de Gimnasia en Villa Elisa. Luego, otro posteo de un termo con el escudo del Lobo, su imagen con la camiseta albiazul y la inscripción "siempre fuertes, siempre unidos". Allí, Becerra escribió: "Qué hermoso volver a casita", donde sus fans inmediatamente respondieron con emojis y "mate y tortafritas".
Días atrás, en el marco de la 40ª edición de la Madrid Fashion Week, la icónica casa Carolina Herrera presentó por primera vez en sus 44 años de historia una colección principal fuera de Nueva York. Allí, entre las figuras internacionales que se dieron cita en la Plaza Mayor de Madrid, estuvo presente María Becerra y también Pampita Ardohain y Valeria Mazza.
