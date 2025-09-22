“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
Rara defensa de Milei a su hermana Karina, sobre el pedido de coimas que menciona en un audio el exfuncionario Spagnuolo
El presidente Javier Milei salió al cruce del escándalo de corrupción que golpea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y lanzó una insólita defensa de su hermana, Karina Milei, envuelta en las acusaciones.
“¿Si usted se quiere quedar con una caja, se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Es muy tonto pensar eso”, expresó el mandatario en declaraciones radiales.
Milei desmintió categóricamente una vez más a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, quien había filtrado audios con presuntas denuncias de coimas.
“Si me hubiese dicho que había corrupción, le habría volado la cabeza. Si tenía esa certeza tenía la obligación de denunciarlo, si no incumplía los deberes de funcionario público”, afirmó.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Presidente calificó las acusaciones contra su hermana como “muy tontas” y minimizó las versiones, vinculándolas a operaciones políticas y “chimentos de peluquería”.
El mandatario insistió en que las acusaciones son intentos de golpearlo, comparándolas con ataques a sus perros.
En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026
“Un foco de desestabilizar al presidente es pegarle a Karina. Es como cuando se metían con mis perros. Es lo mismo, es como meterse con un hijo”, planteó.
Además, descalificó la idea del “3% de Karina” que repite el kirchnerismo: “Cuando los kukas hacen el tres, ¿saben dónde estaba la ANDIS cuando llegamos al poder? Dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Mi hermana, para que no representara un problema, lo mandó a Capital Humano. Después pasó a Jefatura de Gabinete. Entonces, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Hay que ser muy tonto para pensar eso”.
Milei también se refirió a los audios donde su hermana arenga a legisladores: “Los audios están editados y se dicen cosas que no corresponden. En uno, lo más grave que aparece es que Karina trabaja 15 horas por día. Eso demuestra lo ridículo de estas operaciones”.
En este sentido, vinculó a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico en “maniobras de espionaje ilegal” por buscar información sobre sus perros.
El Presidente ratificó la fortaleza de su “triángulo de hierro” (su hermana y Santiago Caputo): “¿Cree que yo podría tener una buena relación con Santiago Caputo si se mete con mi hermana? De ninguna manera. Es un invento de los medios”.
Milei también respondió a la ex -mandataria Cristina Kirchner, quien había cuestionado la venta de dólares del Banco Central y advertido sobre un posible default.
“Si hay olor a default, yo no tengo olfato. ¿Cree que puedo perder tiempo discutiendo con una presidiaria? De ahí viene el tres: le quedan tres causas pendientes, además de la condena por Vialidad”, lanzó tras calificarla como “la reina de la tobillera”.
En cuanto a su relación con el expresidente Mauricio Macri, Milei reconoció que actualmente no tienen diálogo, pero sí canales abiertos. “No estamos hablando, pero tampoco están cerradas las puertas al diálogo”, indicó, al valorar el respaldo del exjefe de Estado al presupuesto del año próximo.
Un grupo de militantes libertarios y ciudadanos que respaldan al Gobierno aacional se concentraron, ayer por la tarde, frente a Casa Rosada para apoyar al presidente, semanas previas a las próximas elecciones.
Con carteles que indicaban ser “parte del 56%” que voto a Milei en la segunda vuelta de 2023, junto a banderas argentinas y parlantes que transmitían la canción de La Renga ‘Panic Show’, la convocatoria para respaldar la gestión de La Libertad Avanza (LLA) en Plaza de Mayo, no tuvo una gran convocatoria como puede apreciarse en los videos que subieron sus mismos manifestantes a redes sociales.
