Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía |Denuncias “muy tontas”, según el Presidente

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”

Rara defensa de Milei a su hermana Karina, sobre el pedido de coimas que menciona en un audio el exfuncionario Spagnuolo

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”

El presidente Javier Milei y su hermana Karina en el acto de campaña del viernes en Córdoba/ AFP

22 de Septiembre de 2025 | 02:26
Edición impresa

El presidente Javier Milei salió al cruce del escándalo de corrupción que golpea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y lanzó una insólita defensa de su hermana, Karina Milei, envuelta en las acusaciones.

“¿Si usted se quiere quedar con una caja, se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Es muy tonto pensar eso”, expresó el mandatario en declaraciones radiales.

Milei desmintió categóricamente una vez más a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, quien había filtrado audios con presuntas denuncias de coimas.

“Si me hubiese dicho que había corrupción, le habría volado la cabeza. Si tenía esa certeza tenía la obligación de denunciarlo, si no incumplía los deberes de funcionario público”, afirmó.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el Presidente calificó las acusaciones contra su hermana como “muy tontas” y minimizó las versiones, vinculándolas a operaciones políticas y “chimentos de peluquería”.

El “triángulo de hierro”

El mandatario insistió en que las acusaciones son intentos de golpearlo, comparándolas con ataques a sus perros.

LE PUEDE INTERESAR

En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026

LE PUEDE INTERESAR

El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita

“Un foco de desestabilizar al presidente es pegarle a Karina. Es como cuando se metían con mis perros. Es lo mismo, es como meterse con un hijo”, planteó.

Además, descalificó la idea del “3% de Karina” que repite el kirchnerismo: “Cuando los kukas hacen el tres, ¿saben dónde estaba la ANDIS cuando llegamos al poder? Dependía de la Secretaría General de la Presidencia. Mi hermana, para que no representara un problema, lo mandó a Capital Humano. Después pasó a Jefatura de Gabinete. Entonces, ¿se va a quedar con el 3% cuando se puede quedar con el 100%? Hay que ser muy tonto para pensar eso”.

Milei también se refirió a los audios donde su hermana arenga a legisladores: “Los audios están editados y se dicen cosas que no corresponden. En uno, lo más grave que aparece es que Karina trabaja 15 horas por día. Eso demuestra lo ridículo de estas operaciones”.

En este sentido, vinculó a periodistas como Jorge Rial y Mauro Federico en “maniobras de espionaje ilegal” por buscar información sobre sus perros.

El Presidente ratificó la fortaleza de su “triángulo de hierro” (su hermana y Santiago Caputo): “¿Cree que yo podría tener una buena relación con Santiago Caputo si se mete con mi hermana? De ninguna manera. Es un invento de los medios”.

Cristina Kirchner y Macri

Milei también respondió a la ex -mandataria Cristina Kirchner, quien había cuestionado la venta de dólares del Banco Central y advertido sobre un posible default.

“Si hay olor a default, yo no tengo olfato. ¿Cree que puedo perder tiempo discutiendo con una presidiaria? De ahí viene el tres: le quedan tres causas pendientes, además de la condena por Vialidad”, lanzó tras calificarla como “la reina de la tobillera”.

En cuanto a su relación con el expresidente Mauricio Macri, Milei reconoció que actualmente no tienen diálogo, pero sí canales abiertos. “No estamos hablando, pero tampoco están cerradas las puertas al diálogo”, indicó, al valorar el respaldo del exjefe de Estado al presupuesto del año próximo.

Apoyo en la Rosada

Un grupo de militantes libertarios y ciudadanos que respaldan al Gobierno aacional se concentraron, ayer por la tarde, frente a Casa Rosada para apoyar al presidente, semanas previas a las próximas elecciones.

Con carteles que indicaban ser “parte del 56%” que voto a Milei en la segunda vuelta de 2023, junto a banderas argentinas y parlantes que transmitían la canción de La Renga ‘Panic Show’, la convocatoria para respaldar la gestión de La Libertad Avanza (LLA) en Plaza de Mayo, no tuvo una gran convocatoria como puede apreciarse en los videos que subieron sus mismos manifestantes a redes sociales.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La imagen positiva del gobierno cayó al 39 %

Cómo es el “Salón Conan” en la Quinta de Olivos
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

Con pibes a la cancha

Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda

En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”

Bronca por el robo y fundición de un brazalete de oro de 3.000 años

Subirían luz y gas y no habría aumento a jubilados

Malversación de fondos en el Vaticano: otro capítulo judicial

Un avión en emergencia voló bajo por la Región
Últimas noticias de Política y Economía

Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda

En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026

El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
Espectáculos
Thiago Medina permanece sedado y con asistencia respiratoria: sus pulmones son el órgano "más afectado"
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
VIDEO. Momento incómodo: Eros Ramazzotti quiso besar por la fuerza a Evangelina Anderson y así fue su reacción
Murió Julio Frade, uno de los últimos del gran grupo de cómicos uruguayos
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Policiales
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Terrible choque a metros del Hospital San Martín
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Deportes
Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo
Boca dejó pasar la chance de liderar ambas tablas
Paredes fue capitán por primera vez
Con pibes a la cancha
Los mismos concentrados que viajaron a Brasil
Información General
Ciencia en solfa: los descubrimientos más insólitos recibieron su galardón
La Maratón de Buenos Aires, con otro récord: más de 15 mil competidores
El Gobierno anunció un fin de semana largo de cuatro días: cuándo será y qué feriado se adelanta
Alerta por ciberataques: el país supera el promedio global
Un ataque informático provocó caos en varios aeropuertos europeos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla