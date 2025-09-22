Terrible choque a metros del Hospital San Martín

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
El avance de las estafas digitales y la necesidad de campañas para tratar de prevenirlas
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026
El Senado y los vetos para más fondos al Garrahan y a las universidades
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una vez más, las calles de la Ciudad fueron testigo de un fuerte accidente de tránsito que dejó como saldo varios heridos que fueron trasladados al Hospital San Martín. El impactante siniestro se produjo ayer en horas de la mañana en Avenida 1 entre 70 y 71, a metros del centro de salud provincial que atendió a los heridos.
Según informaron fuentes policiales, por estas horas se intentan determinar las razones por las que el Renault Sandero blanco y el Renault Megane negro colisionaron en las inmediaciones del nosocomio provincial.
En cuanto a los heridos, los tres ocupantes del vehículo negro fueron hospitalizados y se encuentran fuera de peligro. En tanto que la mujer que conducía el Sandero blanco fue ingresada inconsciente al hospital. Según indicaron voceros, el hombre que la acompañaba abandonó el lugar antes de aportar sus datos.
El accidente provocó gran conmoción entre transeúntes y vecinos de la zona. Según testigos, todos los ocupantes fueron trasladados rápidamente al hospital, donde se confirmó que ninguno presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, aunque permanecen bajo observación médica.
En el lugar trabajó personal policial junto a peritos y se solicitó el reconocimiento médico legal hospitalario para avanzar en la investigación. La causa quedó caratulada como “Lesiones culposas” y es investigada por la UFI N°14 de La Plata a cargo de Ana Scarpino.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí