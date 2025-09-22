Terrible choque a metros del Hospital San Martín

Una vez más, las calles de la Ciudad fueron testigo de un fuerte accidente de tránsito que dejó como saldo varios heridos que fueron trasladados al Hospital San Martín. El impactante siniestro se produjo ayer en horas de la mañana en Avenida 1 entre 70 y 71, a metros del centro de salud provincial que atendió a los heridos.

Según informaron fuentes policiales, por estas horas se intentan determinar las razones por las que el Renault Sandero blanco y el Renault Megane negro colisionaron en las inmediaciones del nosocomio provincial.

En cuanto a los heridos, los tres ocupantes del vehículo negro fueron hospitalizados y se encuentran fuera de peligro. En tanto que la mujer que conducía el Sandero blanco fue ingresada inconsciente al hospital. Según indicaron voceros, el hombre que la acompañaba abandonó el lugar antes de aportar sus datos.

El accidente provocó gran conmoción entre transeúntes y vecinos de la zona. Según testigos, todos los ocupantes fueron trasladados rápidamente al hospital, donde se confirmó que ninguno presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida, aunque permanecen bajo observación médica.

En el lugar trabajó personal policial junto a peritos y se solicitó el reconocimiento médico legal hospitalario para avanzar en la investigación. La causa quedó caratulada como “Lesiones culposas” y es investigada por la UFI N°14 de La Plata a cargo de Ana Scarpino.