Alarma el crecimiento de la morosidad en familias

En los últimos dos años, muchas familias de la Región buscaron sostener el nivel de vida a pesar de las dificultades económicas. Con ingresos en caída, los vecinos de la Ciudad se vuelcan a aumentar los gastos con tarjetas de crédito. También crece el uso de préstamos bancarios o de billeteras virtuales para poder tapar “agujeros” financieros en los hogares.
El dinero escasea y la opción de pagar con plástico o de usar créditos se aceleró entre los consumidores platenses, como un reflejo de lo que pasa a nivel nacional. Así es como el director del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, Agustín Lodola, alertó que esta problemática “se relaciona con la pérdida de poder adquisitivo del salario, que no se ha recuperado, y es probable que aumente (la morosidad), en un contexto donde se elevó mucho la tasa de interés (que es el costo del endeudamiento)”.
Días atrás el Banco Central (BCRA) publicó el último dato concerniente a la morosidad de las familias en julio, el cual arrojó un aumento de la irregularidad total en los pagos de créditos al sector privado. De hecho, este importe llegó a 3,2%, lo que representó un alza de 0,3 puntos con respecto al valor del mes anterior. “El indicador de mora de los préstamos a las familias se ubicó en 5,6% en el mes, en tanto que el coeficiente de irregularidad de las financiaciones a las empresas totalizó 1,2%”, resumieron desde la autoridad monetaria.
“La irregularidad está en niveles récord”, alertó Lodola, al tiempo que agregó que el stock de deuda de las familias con tarjetas de crédito “en agosto alcanzó un nivel histórico de endeudamiento”.
“Hoy es más difícil llegar a fin de mes. Para pagar el mínimo de la tarjeta tuve que sacar un préstamo en una financiera”, dijo, días atrás, Valentina, una vecina de la Ciudad consultada por esta problemática financiera en las familias de la Región.
“Ricky”, otro platense, aportó: “Hacemos malabares. Usamos la tarjeta, pero buscamos saldar en un pago para evitar intereses o abonar en cuotas mínimas”.
Semanas atrás, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, alertó sobre el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito, donde muchos pagos mínimos se destinan a alimentos y servicios básicos, generando “angustia en los hogares”.
