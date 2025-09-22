No pudo robar la tv, pero comió cinco empanadas

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
Un audaz y llamativo robo ocurrió en las últimas horas en el interior de una vivienda ubicada en 474 entre 138 y 139, en Joaquín Gorina. De acuerdo a lo revelado por voceros, la víctima, un hombre de 58 años, regresaba a su domicilio junto a su esposa cuando notó que los perros ladraban y la alarma de la casa estaba activada.
Al acercarse, vio desde una puerta ventana que había un intruso dentro intentando llevarse un televisor amurado. Al gritarle, el delincuente salió corriendo con el aparato, rompiendo un vidrio en el intento. El televisor cayó sobre la pierna derecha de la víctima, quien sufrió una lesión leve, y el ladrón escapó hacia la calle 138.
Dentro de la vivienda, el propietario constató que varias pertenencias estaban revueltas y que restos de comida, específicamente empanadas de la cena anterior, quedaban tirados en el piso, lo que indica que el ladrón se había detenido a comer antes de huir. Además, se verificó el faltante de una notebook, entre otros elementos de valor que fueron detallados.
En este sentido voceros indicaron que la casa contaba con alarma y cámaras de seguridad, y las imágenes captadas serán aportadas a la pesquisa. La policía ya intervino en el caso, y la causa recayó en la fiscalía de turno, que inició la investigación correspondiente para esclarecer el hecho, secuestrar evidencia y dar con el responsable del robo en la vivienda.
