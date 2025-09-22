Se volvieron de las vacaciones porque los desvalijaron

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
Una vivienda de City Bell fue blanco de un audaz robo. Según denunció su propietaria, de 38 años, se encontraba de vacaciones en Uruguay junto a su pareja cuando recibió un llamado de su vecina quien advirtió ruidos dentro de la casa y activó la alarma vecinal.
Al regresar, la pareja constató que los dormitorios de la planta alta estaban completamente revueltos y que la reja y el ventiluz del baño habían sido arrancados, dejando daños visibles en la estructura. Entre los elementos sustraídos se encontraban una pistola de aire comprimido, una cámara de seguridad, un medidor de glucosa, un anillo y un prendedor de oro, un perfume y un reloj.
La denunciante mencionó en su denuncia que sospecha de un albañil que había trabajado recientemente en su vivienda de 21 y 466, “quien habría estado al tanto de los sensores de seguridad y de la disposición de las ventanas y techos”. Asimismo aseguró que aportará material de las cámaras de seguridad de la casa, donde se observa a un hombre saltando el cerco perimetral y accediendo a la vivienda con una mochila similar a la del sospechoso. Se investiga.
