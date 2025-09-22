Habrá fin de semana largo de cuatro días en noviembre

El Gobierno nacional realizó un “enroque intempestivo” en el calendario de feriados, adelantando un día no laborable y confirmando un fin de semana largo de cuatro días para noviembre.

Esta decisión, formalizada a través del Decreto 614/2025, introduce nuevas reglas para los feriados trasladables, buscando generar más pausas extendidas para fomentar el turismo.

La principal novedad es que los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior, una flexibilidad que la Ley 27.399 no contemplaba.

Lo cierto es que se perfila un importante fin de semana largo para el penúltimo mes del año: viernes 21 de noviembre, feriado con fines turísticos; sábado 22 y domingo 23 fin de semana; lunes 24, feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

El decreto también abre la puerta a un posible nuevo fin de semana largo en octubre. El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae domingo. El Gobierno podría decidir trasladarlo al viernes 10 o al lunes 13.