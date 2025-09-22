Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo

La decepción de los jugadores de Boca tras dejar escapar un triunfo que como local tenía en bandeja

No se puede creer lo que se le escapó a Boca. Fue un duro golpe de realidad de un equipo frágil emocionalmente y con pocos recursos futbolísticos. Hoy este Boca puede ganar o perder contra cualquiera. Anoche empató 2-2 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, partido que lo tenía 2-0 arriba pero que tras el descuento se derrumbó y en la última jugada casi lo pierde.

El primer gol de Boca llegó para coronar buenos primeros minutos que dominó la pelota y el trámite. Rodrigo Battaglia lo convirtió a los 40 minutos del primer tiempo, después de un tiro de esquina. El centro fue bajado por Milton Giménez y, tras una serie de rebotes en el área chica, le ganó la posición a un defensor y con un potente remate de derecha envió el balón al fondo de la red.

Con este tanto, Battaglia no solo le dio la ventaja a Boca, sino que se convirtió en el máximo goleador del equipo en el Torneo Clausura con tres anotaciones, además de ser el goleador del ciclo de Miguel Russo con un total de cuatro goles. Este fue su quinto gol en 29 partidos con la camiseta de Boca.

Todo parecía encaminarse a una victoria sencilla cuando a los 10 minutos del complemento Miguel Merentiel llegó al segundo tanto, tras una excelente jugada colectiva y un rebote de la defensa rival. El delantero uruguayo aprovechó un balón que quedó en el área y definió con un remate bajo para vencer al arquero Alan Aguerre y poner el 2-0.

Pero en un abrir y cerrar de ojos el cuento de hadas se terminó. El Ferroviario creció con los cambios y tras el 2-1 de José Florentín (mal en la marca y pésimo Battaglia en la marca) todo fue diferente.

Peor luego del gol de Iván Gómez, un verdadero golazo, que selló el empate 2-2 de Central Córdoba en La Bombonera. El tanto se produjo a los 37 minutos del segundo tiempo, y se lo puede considerar uno de los mejores goles de la fecha.

Tras un despeje de la defensa de Boca, el mediocampista de Central Córdoba que se formó en el Pincha recibió la pelota en la puerta del área. Con la parte externa de su pie derecho, sacó un potente remate que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por Agustín Marchesín, quien no tuvo nada que hacer ante la precisión y potencia del disparo.

Tras el 2-2 inesperado Boca no tuvo ideas ni reacción. Quiso ir a buscar “de prepo” el gol del triunfo pero en la última jugada Agustín MArchesín salió lejos del área y casi ve desde lejos como la pelota pudo ingresar en su arco. No hubo tiempo para más nada y un empate con sabor a derrota para el Xeneize que todavía no convence y la Libertadores 2026 sigue siendo una incógnita.