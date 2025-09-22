Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Este domingo con el diario EL DIA! Encuentre el cupón en la pag. 2 para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes |GANABA 2-0 Y SE FLOREABA PERO TERMINÓ EMPATANDO 2-2 CON CENTRAL CÓRDOBA EN LA BOMBONERA

Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo

El equipo de Miguel Russo desperdició una chance inmejorable para ser puntero de la zona A y la tabla Anual. Tras buenos 60 minutos se derrumbó y casi lo pierde en el final

Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo

La decepción de los jugadores de Boca tras dejar escapar un triunfo que como local tenía en bandeja

22 de Septiembre de 2025 | 03:04
Edición impresa

No se puede creer lo que se le escapó a Boca. Fue un duro golpe de realidad de un equipo frágil emocionalmente y con pocos recursos futbolísticos. Hoy este Boca puede ganar o perder contra cualquiera. Anoche empató 2-2 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, partido que lo tenía 2-0 arriba pero que tras el descuento se derrumbó y en la última jugada casi lo pierde.

El primer gol de Boca llegó para coronar buenos primeros minutos que dominó la pelota y el trámite. Rodrigo Battaglia lo convirtió a los 40 minutos del primer tiempo, después de un tiro de esquina. El centro fue bajado por Milton Giménez y, tras una serie de rebotes en el área chica, le ganó la posición a un defensor y con un potente remate de derecha envió el balón al fondo de la red.

Con este tanto, Battaglia no solo le dio la ventaja a Boca, sino que se convirtió en el máximo goleador del equipo en el Torneo Clausura con tres anotaciones, además de ser el goleador del ciclo de Miguel Russo con un total de cuatro goles. Este fue su quinto gol en 29 partidos con la camiseta de Boca.

Todo parecía encaminarse a una victoria sencilla cuando a los 10 minutos del complemento Miguel Merentiel llegó al segundo tanto, tras una excelente jugada colectiva y un rebote de la defensa rival. El delantero uruguayo aprovechó un balón que quedó en el área y definió con un remate bajo para vencer al arquero Alan Aguerre y poner el 2-0.

Pero en un abrir y cerrar de ojos el cuento de hadas se terminó. El Ferroviario creció con los cambios y tras el 2-1 de José Florentín (mal en la marca y pésimo Battaglia en la marca) todo fue diferente.

Peor luego del gol de Iván Gómez, un verdadero golazo, que selló el empate 2-2 de Central Córdoba en La Bombonera. El tanto se produjo a los 37 minutos del segundo tiempo, y se lo puede considerar uno de los mejores goles de la fecha.

LE PUEDE INTERESAR

Boca dejó pasar la chance de liderar ambas tablas

LE PUEDE INTERESAR

Paredes fue capitán por primera vez

Tras un despeje de la defensa de Boca, el mediocampista de Central Córdoba que se formó en el Pincha recibió la pelota en la puerta del área. Con la parte externa de su pie derecho, sacó un potente remate que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por Agustín Marchesín, quien no tuvo nada que hacer ante la precisión y potencia del disparo.

Tras el 2-2 inesperado Boca no tuvo ideas ni reacción. Quiso ir a buscar “de prepo” el gol del triunfo pero en la última jugada Agustín MArchesín salió lejos del área y casi ve desde lejos como la pelota pudo ingresar en su arco. No hubo tiempo para más nada y un empate con sabor a derrota para el Xeneize que todavía no convence y la Libertadores 2026 sigue siendo una incógnita.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El delito, con la soga al cuello | Intentan estrangular a un chofer de Didi: iba de La Plata a Alpargatas

La tormenta llegó a La Plata: comenzó a llover con fuertes ráfagas y se mantiene el alerta naranja

VIDEO.- Repartidor resistió a piñas a motochorros en La Plata: le dispararon cuando escapaban

La Plata: armas, clientes y empleados encerrados, y gritos en otro violento a plena luz del día en un comercio

VIDEO. Menos celular en las aulas: el uso sin límites y el daño en la infancia

"Lule Menem manejaba todo": declaró ante el fiscal un panelista de Fantino por las coimas en discapacidad
+ Leidas

Con pibes a la cancha

Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda

“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”

En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026

Bronca por el robo y fundición de un brazalete de oro de 3.000 años

Un avión en emergencia voló bajo por la Región

Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo

Por qué no baja el precio de las naftas
Últimas noticias de Deportes

Boca dejó pasar la chance de liderar ambas tablas

Paredes fue capitán por primera vez

Con pibes a la cancha

Los mismos concentrados que viajaron a Brasil
La Ciudad
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
Un avión en emergencia voló bajo por la Región
Inconductas y polémicas: guía para dirimir dramas vecinales
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
Alarma el crecimiento de la morosidad en familias
Policiales
“El Cositorto platense”: investigan en La Plata un esquema Ponzi
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Terrible choque a metros del Hospital San Martín
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Espectáculos
Thiago Medina permanece sedado y con asistencia respiratoria: sus pulmones son el órgano "más afectado"
María Becerra encendió las redes en La Plata: "Que hermoso volver a casita"
VIDEO. Momento incómodo: Eros Ramazzotti quiso besar por la fuerza a Evangelina Anderson y así fue su reacción
Murió Julio Frade, uno de los últimos del gran grupo de cómicos uruguayos
La agenda de espectáculos para disfrutar este domingo en La Plata
Política y Economía
Misión Estados Unidos: Milei, con un cambio de agenda
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla