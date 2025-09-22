Boca durmió la siesta y se le escapó el triunfo

Código urbano y micros, debates inminentes en el Concejo local
El reparto desigual de fondos nacionales: a la Provincia le tocan migajas per cápita
Al mal tiempo buena cara: entre nubes y sol se festejó la primavera
¡Imperdible! Liquidación total en Baobab: indumentaria al 50% off y tres cuotas sin interés
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
El avance de las estafas digitales y la necesidad de campañas para tratar de prevenirlas
“¿Se va a quedar con el 3% cuando puede quedarse con el 100%?”
En un escenario complejo, se abre el debate por el Presupuesto 2026
El Senado y los vetos para más fondos al Garrahan y a las universidades
La construcción, en crisis: apuntan a la burocracia y a los impuestos
Una jubilada cautiva en su propia casa y saqueada por tres ladrones
El peor desenlace para un jubilado que estaba desaparecido en Zárate
Le pidió media docena de facturas y sacó un arma de fuego: “Dame todo”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El equipo de Miguel Russo desperdició una chance inmejorable para ser puntero de la zona A y la tabla Anual. Tras buenos 60 minutos se derrumbó y casi lo pierde en el final
No se puede creer lo que se le escapó a Boca. Fue un duro golpe de realidad de un equipo frágil emocionalmente y con pocos recursos futbolísticos. Hoy este Boca puede ganar o perder contra cualquiera. Anoche empató 2-2 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, partido que lo tenía 2-0 arriba pero que tras el descuento se derrumbó y en la última jugada casi lo pierde.
El primer gol de Boca llegó para coronar buenos primeros minutos que dominó la pelota y el trámite. Rodrigo Battaglia lo convirtió a los 40 minutos del primer tiempo, después de un tiro de esquina. El centro fue bajado por Milton Giménez y, tras una serie de rebotes en el área chica, le ganó la posición a un defensor y con un potente remate de derecha envió el balón al fondo de la red.
Con este tanto, Battaglia no solo le dio la ventaja a Boca, sino que se convirtió en el máximo goleador del equipo en el Torneo Clausura con tres anotaciones, además de ser el goleador del ciclo de Miguel Russo con un total de cuatro goles. Este fue su quinto gol en 29 partidos con la camiseta de Boca.
Todo parecía encaminarse a una victoria sencilla cuando a los 10 minutos del complemento Miguel Merentiel llegó al segundo tanto, tras una excelente jugada colectiva y un rebote de la defensa rival. El delantero uruguayo aprovechó un balón que quedó en el área y definió con un remate bajo para vencer al arquero Alan Aguerre y poner el 2-0.
Pero en un abrir y cerrar de ojos el cuento de hadas se terminó. El Ferroviario creció con los cambios y tras el 2-1 de José Florentín (mal en la marca y pésimo Battaglia en la marca) todo fue diferente.
Peor luego del gol de Iván Gómez, un verdadero golazo, que selló el empate 2-2 de Central Córdoba en La Bombonera. El tanto se produjo a los 37 minutos del segundo tiempo, y se lo puede considerar uno de los mejores goles de la fecha.
LE PUEDE INTERESAR
Boca dejó pasar la chance de liderar ambas tablas
LE PUEDE INTERESAR
Paredes fue capitán por primera vez
Tras un despeje de la defensa de Boca, el mediocampista de Central Córdoba que se formó en el Pincha recibió la pelota en la puerta del área. Con la parte externa de su pie derecho, sacó un potente remate que se clavó en el ángulo izquierdo del arco defendido por Agustín Marchesín, quien no tuvo nada que hacer ante la precisión y potencia del disparo.
Tras el 2-2 inesperado Boca no tuvo ideas ni reacción. Quiso ir a buscar “de prepo” el gol del triunfo pero en la última jugada Agustín MArchesín salió lejos del área y casi ve desde lejos como la pelota pudo ingresar en su arco. No hubo tiempo para más nada y un empate con sabor a derrota para el Xeneize que todavía no convence y la Libertadores 2026 sigue siendo una incógnita.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí