Choferes de apps convocan a un apagón en La Plata por mejores condiciones laborales

En las últimas horas, choferes de plataformas como Uber, Didi y Cabify anunciaron un apagón masivo de aplicaciones que se llevará a cabo el próximo jueves 2 de octubre en toda la ciudad de La Plata, entre las 10 y las 14 horas. La medida busca visibilizar los reclamos del sector y se enmarca en una protesta nacional.

La convocatoria fue realizada por la Agrupación de Choferes de Aplicaciones Unidos de la República Argentina (A.C.A.U.R.A.), que nuclea a trabajadores de distintas ciudades del país. Según explicaron, el principal objetivo es exigir mejores tarifas e incentivos, condiciones que consideran indispensables para poder sostener la actividad.

Entre los reclamos también se destaca el pedido de mayor seguridad. Los choferes aseguran que a diario se enfrentan a situaciones de riesgo durante sus jornadas laborales y que las empresas de transporte por aplicación no ofrecen respuestas concretas frente a hechos de violencia o robos.

Además, solicitan una mejora en las condiciones laborales generales. “Queremos que nuestra voz se escuche, que se respeten nuestros derechos y que se reconozca la importancia del servicio que prestamos”, señalaron desde la agrupación en un comunicado difundido en redes sociales.

En La Plata, se espera que la medida tenga un fuerte impacto, ya que un gran número de choferes confirmó su adhesión. La protesta afectará tanto a los usuarios que dependen de estas aplicaciones para trasladarse como a quienes generan sus ingresos de manera directa a través de ellas.

Por último, el apagón de este jueves será una prueba de fuerza para el sector y un llamado de atención a las empresas y a las autoridades. Los choferes confían en que, a través de la unión y la visibilidad de sus demandas, puedan avanzar hacia condiciones más justas y seguras.