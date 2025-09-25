El Pincha quiere la hazaña ante Flamengo

Santiago Ascacibar quiere recuperar su mejor versión esta noche ante Flamengo. Será clave su actuación en la mitad de cancha

Llegó la hora del partido del año para Estudiantes. Algunos ya hablan de “la Batalla”. Sin dudas que tiene todos los condimentos esperados por el hincha. Esta noche recibirá a Flamengo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar vuelta la serie y meterse en las semifinales, donde ya espera Racing.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+, el árbitro será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

El Pincha no llega a esta instancia copera desde 2009, cuando dejó en el camino a Defensor Sporting de Uruguay y se clasificó a las semifinales del torneo que luego terminaría ganando con Alejandro Sabella en el banco y Juan Sebastián Verón adentro de la cancha.

Desde entonces le fue esquivo. En 2010 lo eliminó de manera injusta Inter de Porto Alegre y en 2023 fue Athletico Paranaense quien le arrebató la ilusión, en un partido que tuvo el polémico arbitraje de Andrés Matonte, quien le anuló un gol al Pincha en el final que le pudo haber dado la clasificación.

Estudiantes, que es dirigido por Eduardo Domínguez, saldrá a la cancha con la intención de revertir el 2-1 sufrido en el Maracaná. En el partido de ida, el Pincha se vio tremendamente superado en el arranque y ya estaba con una desventaja de 2-0 en solo ocho minutos. Sin embargo, con el pasar del partido, pudo revertir la situación y se mantuvo con vida en la serie gracias al descuento que llegó a través de Guido Carrillo en el último minuto de juego. Ese gol fue mucho más que eso: fue una señal de que todavía tiene por qué pelear y tratará de aprovechar esa vida extra que le dio la serie.

Un triunfo de Estudiantes por solo un gol provocaría que la serie se defina por penales, mientras que una ventaja de dos tantos le daría la clasificación a las semifinales, instancia que no disputa desde 2009, cuando conquistó su cuarta Copa Libertadores.

Sin las estrellas de antaño, Domínguez conduce un equipo que en la Copa ya ha sabido sorprender a pesar de no haberse asomado entre los grandes candidatos al cetro.

Entre los jugadores concentrados por Domínguez están Eric Meza y Edwuin Cetré

El equipo de hoy es una incógnita. Podría volver Eric Meza en la banda derecha, Gastón Benedetti ser un “falso 3”·para armar una línea de cinco jugadores en el fondo, jugar Gabirel Neves como titular para reforzar el mediocampo y hasta un equipo con Tiago Palacios y Facundo Farías como extremos de Guido Carrillo, que otra vez volverá a ser la únioca referencia de área. Nada confirmado pero una certeza: no saldrá “a lo loco” a buscar el gol porque podría ser una mala idea si es que quiere llegar en partido hasta el final.

En octavos de final eliminó a un peso pesado de Paraguay, Cerro Porteño, y en la fase de grupos derrotó al campeón defensor, el Botafogo de Rio. Y en el Clausura argentino está apenas un punto debajo del líder Unión en el grupo A.

Pero el Flamengo, dueño de una de las nóminas más costosas de América, será el hueso más duro de roer de la temporada.

Los rojinegros no solo arriban a La Plata con la certeza de ser los favoritos a llegar más lejos, sino también como líderes del Brasileirão por delante de Cruzeiro y Palmeiras a falta de 14 jornadas para la definición.

Con muchos suplentes de inicio, el Mengão dio entrada a todas sus estrellas en la segunda parte en el empate 1-1 en el derbi carioca ante Vasco da Gama el domingo.

UN REFUERDO QUE LLEGA DESDE LA PREMIER: ¿VUELVE JORGINHO?

Para la revancha copera, el entrenador Filipe Luís anunció un plantel con casi todos sus mejores jugadores, incluida la vuelta de Jorginho, mediocampista con pasado en el Arsenal inglés y que estuvo más de un mes afuera por una lesión en el muslo.

“La gente sabe de la importancia de este partido. Los hinchas tienen mucha confianza para el partido, que va a ser muy difícil. Nosotros tenemos que continuar jugando así, más allá de dónde sea el partido, imponer nuestro fútbol”, destacó el internacional italiano.

El “Mengao” demostró de lo que es capaz durante los primeros minutos del partido de ida, aunque terminó sobrando el encuentro y sufrió las consecuencias por el gol de Carrillo.