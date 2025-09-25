El adolescente de 15 años baleado quedó parapléjico

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
De la mano del veranito financiero, el Banco Central bajó las tasas a 25%
Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio
River eliminado: ganaba con gol de Salas, pero Palmeiras lo dio vuelta y pasó a semis
El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales
En tiempo y forma, la minoría; Secundarios: repitencia y nivel en picada
El Centro entre tarifas, aprietes y disputas territoriales de trapitos
El campo en alerta ante un posible pedido por la vuelta de las retenciones
Milei en modo Trump: cuestionó a la ONU y elogió a su par de EE UU
Causa $Libra: la oposición pide llevar a declarar a testigos por la fuerza
Fentanilo contaminado: tres mujeres al frente de la comisión investigadora
Kicillof en Nueva York, con más críticas a Milei y contra el FMI
Inauguran en La Plata unidad de salud mental para adolescentes
De oferta en la verdulería: hojas verdes y se espera por las frutillas
A raíz de un conflicto, otro día de calvario por demoras en los trenes
Actividades: literatura, Expo vivero, memoria y juegos de mesa, artes marciales, historia del cine nacional y cena aniversario
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El adolescente de 15 años que días atrás fue baleado en un presunto ajuste de cuentas en La Plata sufrió consecuencias irreversibles: un nuevo parte médico confirmó que quedó parapléjico debido a las graves lesiones en su médula espinal. Se trata de Tiziano Videla, quien había sido hallado el lunes por la noche tendido en la vía pública en 141 y 45, con dos heridas de arma de fuego. Según se indicó, estaba consciente pero sin poder dar detalles de lo ocurrido. Junto a él, la Policía secuestró un revólver calibre .32, un cargador de pistola 9 milímetros y una vaina servida, lo que reforzó la hipótesis de un enfrentamiento armado.
El nuevo parte del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero confirmó que el adolescente sufrió una lesión a nivel T2 de la médula espinal, lo que lo dejó inmovilizado del cuello hacia abajo. Los médicos señalaron que, si bien se encuentra despierto y lúcido, su cuadro es irreversible.
La investigación, en manos de la UFI N°2, está caratulada como “abuso de arma, lesiones y averiguación de ilícito”. Los pesquisas analizan cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que apuntan a una disputa entre grupos rivales por conflictos previos. Hasta el momento no hay detenidos.
El caso también expuso los antecedentes del menor: había sido imputado en múltiples causas por robo, robo agravado, encubrimiento y tenencia de armas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí