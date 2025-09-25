El adolescente de 15 años baleado quedó parapléjico

El adolescente de 15 años que días atrás fue baleado en un presunto ajuste de cuentas en La Plata sufrió consecuencias irreversibles: un nuevo parte médico confirmó que quedó parapléjico debido a las graves lesiones en su médula espinal. Se trata de Tiziano Videla, quien había sido hallado el lunes por la noche tendido en la vía pública en 141 y 45, con dos heridas de arma de fuego. Según se indicó, estaba consciente pero sin poder dar detalles de lo ocurrido. Junto a él, la Policía secuestró un revólver calibre .32, un cargador de pistola 9 milímetros y una vaina servida, lo que reforzó la hipótesis de un enfrentamiento armado.

El nuevo parte del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero confirmó que el adolescente sufrió una lesión a nivel T2 de la médula espinal, lo que lo dejó inmovilizado del cuello hacia abajo. Los médicos señalaron que, si bien se encuentra despierto y lúcido, su cuadro es irreversible.

La investigación, en manos de la UFI N°2, está caratulada como “abuso de arma, lesiones y averiguación de ilícito”. Los pesquisas analizan cámaras de seguridad y testimonios de vecinos que apuntan a una disputa entre grupos rivales por conflictos previos. Hasta el momento no hay detenidos.

El caso también expuso los antecedentes del menor: había sido imputado en múltiples causas por robo, robo agravado, encubrimiento y tenencia de armas.