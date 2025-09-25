Insólito ataque contra el basquetbolista platense Lee Aaliya: "Lamentable"

El regreso de Lee Aaliya (20) al UCAM Murcia, donde fue presentado nuevamente como jugador del equipo español, debería haber sido un momento de celebración. El joven basquetbolista platense compartió en sus redes sociales la alegría de vestir otra vez la camiseta del club y posó con la bandera argentina, un gesto de identidad y orgullo que lo acompaña desde nacimiento.

Sin embargo, la escena que debería haber estado cargada de apoyo y reconocimiento se vio empañada por un costado discriminatorio: en X, algunos usuarios se lanzaron con mensajes agravantes y cuestionaron, incluso, su derecho a "representar la bandera nacional".

La reacción de los llamados “haters” fue repudiable pero aislada, ya que rápidamente se multiplicaron los mensajes de aliento y respaldo hacia el jugador, que superaron con creces a las críticas. Aaliya, nacido en Tolosa, formado en Sud América y con pasado por Gimnasia, fue respaldado por hinchas, colegas y usuarios que no dudaron en marcar la incoherencia y el sinsentido de quienes intentaron atacar su identidad.

“Hay cada uno dando vueltas”, “Lamentable” y “Gracias a todos”, escribió el propio basquetbolista en su cuenta de X, dando cuenta del sabor amargo que le dejaron esos insultos, pero también reconociendo el calor de quienes lo apoyaron.

Lo ocurrido encendió una luz de alerta sobre la violencia que muchas veces se reproduce en redes sociales, donde el anonimato funciona como excusa para la agresión. Aaliya, nacido en La Plata y con una carrera en franco ascenso, representa a la Argentina en cada presentación y lo hace con el compromiso y la entrega que cualquier deportista nacional aspira a mostrar.

El repudio fue inmediato, y en medio de la polémica, quedó claro que el mensaje mayoritario fue de respaldo. En tiempos en que las redes muchas veces amplifican la intolerancia, su caso se transformó en un recordatorio de la importancia de levantar la voz contra la discriminación y, al mismo tiempo, de reconocer el valor de quienes, como él, honran sus raíces con humildad y talento.