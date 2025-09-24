Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Triple femicidio: el ministro Javier Alonso confirmó que fue transmitido en un vivo de Instagram

25 de Septiembre de 2025 | 07:25

En el marco de la investigación por el triple femicidio a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), que fueron torturadas y abusadas durante tres horas, anoche el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó en A dos voces (TN) un dato aún más escabroso.

LEA TAMBIÉN

La peor noticia: confirman que los cadáveres hallados son de las chicas desaparecidas

Conforme confesó el funcionario, "la sesión de asesinato y tortura fue transmitida en vivo por redes sociales, y  la habrían visto 45 personas que forman parte de una cuenta de Instagram”.

“Se transmitió por Instagram para un grupo cerrado y esta información tendría que ver con el móvil del homicidio. El capo del grupo, en esa sesión, dice: ‘Esto le pasa al que me roba droga’”, expresó el titular de la cartera provincial.

En una entrevista, señaló: “Uno de los detenidos de nacionalidad peruana estaría relacionado con esta banda”. 

“El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”, afirmó. Y agregó: “El líder, de unos 23 años, tiene pedido de captura, se lo denomina el pequeño 'J' o Julito. Pronto vamos a publicar todos los datos con la identidad”.

“Esto es muy grave. Lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Acá hay que dejar de lado la grieta y las internas políticas. Eran chicas que vivían en La Matanza, y que fueron asesinadas en un lugar de Florencio Varela, pero podría haber sido en cualquier otro lado porque la banda opera desde la Ciudad de Buenos Aires. No hay fronteras”, indicó Alonso, en referencia, también, al apoyo que reconoció recibir del Ministerio de Seguridad de la Nación, comandado por Patricia Bullrich. .

