"Davo"— Tendencias en el Mundo (@SoyTendencias) September 25, 2025
Porque así arrancó su stream luego de la eliminación de River ante Palmeiras de la Conmebol Libertadores.
pic.twitter.com/q8x8WgZlOM
El sueño de River Plate en la Copa Libertadores llegó a su fin. El equipo de Marcelo Gallardo cayó 3-1 ante Palmeiras en Brasil y, con un resultado global de 5-2, se despidió del torneo en cuartos de final. Pero como suele ocurrir en el fútbol, el partido no terminó con el pitazo final: en las redes sociales se jugó un segundo tiempo lleno de humor e ingenio, protagonizado por los ya clásicos memes.
La noche en San Pablo había comenzado con una luz de esperanza para los hinchas "millonarios". Un gol tempranero de Maximiliano Salas a los 7 minutos igualaba transitoriamente la serie y permitía soñar con la remontada. Sin embargo, Palmeiras reaccionó en el segundo tiempo y no perdonó, sellando la victoria y la clasificación.
Mientras el arquero Franco Armani se convertía en figura evitando una goleada mayor, la desilusión crecía. La expulsión de Marcos Acuña sobre el final, tras cometer un penal infantil que José López cambió por gol, fue la gota que rebalsó el vaso y desató la creatividad de los internautas.
Los protagonistas de las burlas
Como era de esperarse, los primeros en festejar fueron los hinchas de Boca Juniors. El principal foco de las cargadas fue la “quinta de Gallardo”, en referencia a la quinta Copa Libertadores que el técnico no pudo conseguir con River.
Los fanáticos de Racing tampoco se quedaron atrás y apuntaron contra sus exjugadores, Maximiliano Salas y Juanfer Quintero, que sufrieron la dura derrota mientras la "Academia" sigue en carrera.
El defensor Marcos "Huevo" Acuña se convirtió también en uno de los protagonistas de la noche, y no por las razones correctas. Su expulsión fue el blanco de innumerables bromas y críticas.
Finalmente, las decisiones de Marcelo Gallardo también estuvieron en el centro del debate. Muchos usuarios cuestionaron por qué jugadores como Enzo Pérez y Nacho Fernández, de visible bajo rendimiento, permanecieron en la cancha, generando otra ola de memes sobre los cambios del "Muñeco".
Así, mientras River ahora debe cambiar el chip y enfocarse en el torneo local y la Copa Argentina, los memes de su eliminación seguirán circulando, demostrando que en el fútbol, el ingenio y las cargadas son parte del folclore.
