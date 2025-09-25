Actividades: literatura, Expo vivero, memoria y juegos de mesa, artes marciales, historia del cine nacional y cena aniversario

CONTACTOS Por mail: clubes@eldia.com

LITERATURA EN CIRCUNVALACIÓN

Para los amantes de las letras de la tercera edad, en el Club Circunvalación -cuya sede está ubicada en 7 entre 77 y 78-, se realizan Taller de literatura, escritura, lectura y narración y Taller de literatura y teatro. Organiza la Subcomisión de la Tercera Edad de Fomento y Cultura Circunvalación.

EXPO VIVERO EN CITY BELL

Del 3 al 5 de octubre, de 11 a 21 y en Club Atlético City Bell (Cantilo y Jorge Bell), se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Vivero. Con entrada libre y gratuita, se podrá visitar y adquirir plantas, árboles autóctonos, elementos de decoración, macetas, tierra, fertilizantes y muchos más. Contacto: 221 5410311

TALLERES DE PAMI EN LA GRANJA

Para mover el cuerpo o la cabeza y cruzarse con gente, la agenda del PAMI ofrece una amplia gama de actividades gratuitas, distribuidas en varias sedes de la Ciudad. En este sentido, algunas se encuentran en la “Asociación amigos por la vida en La Granja”, 521 entre 139 y 140, como el taller de Memoria y el taller juegos de mesa, de Alfabetización y de lecto escritura. Para inscribirse hay que dirigirse a la página web www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres y detallar provincia, departamento y centro.

ARTES MARCIALES EN GARIBALDI

En el Club Unidos por Garibaldi (650 y 4 bis) se dictan clases de Karate (Shorin Ryu) para niños de 6 a 12 años, los martes y jueves 18.30. De 13 años en adelante a las 19.30. Sábados 10 a 11.30 para todas las edades. Valor mensual $18.000. Taekwondo: de 4 a 9 años, miércoles y viernes a las 19. De 10 años en adelante a las 20. $18.000 por mes. Nin Jutsu Katai Ryu para 6 años en adelante. Martes de 20 a 21.15. Valor $14.000. Cuota social: $1.000 menores hasta 14 años y $1.500 para mayores.

HISTORIA DEL CINE

Desde septiembre se realizará el taller “Recorrido por la historia del cine nacional, sus protagonistas y algunos elementos de lenguaje cinematográfico”, los viernes de 19 a 21. Organiza el Círculo Trentino La Plata 18 Nº 276. Consultas al (221) 6415592.

CAPITAL CHICA DE FESTEJO

El Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157) celebra su 89º aniversario, el sábado 18 de octubre a las 21, con una cena show. El festejo contará con música en vivo, barra de tragos y sorteos. Valor de la tarjeta: $40.000. Contacto: 0221 450-3528.

FESTIVAL DE PRIMAVERA

El Club Progresista La Loma (35 entre 18 y 19) reprogramó el festival de la primavera, para el domingo 28 de septiembre a las 14.