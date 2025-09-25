Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |DATOS DEL INDEC

Leve retroceso del 0,1% en la actividad económica

25 de Septiembre de 2025 | 04:12
La actividad económica cayó 0,1% en julio, respecto del mes anterior, de acuerdo con el estimador mensual de actividad económica (EMAE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El EMAE registró un aumento interanual de 2,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, el índice mostró una caída de 0,1% respecto del mes anterior. Fue la tercera baja mensual consecutiva.

Con relación a igual mes de 2024, once de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en julio, entre los que se destacan Intermediación financiera (23,2% interanual) y Explotación de minas y canteras (13,4% interanual).

De los 15 sectores relevados por el EMAE, once registraron subas interanuales en julio. La intermediación financiera se destacó con un avance de 23,2%, convirtiéndose en la actividad de mayor incidencia positiva sobre el resultado global. También sobresalió la explotación de minas y canteras, que creció 13,4% en relación con el mismo mes del año pasado.

Otros sectores que mostraron incrementos fueron comercio mayorista, minorista y reparaciones (2,1%), transporte y comunicaciones (1,5%), enseñanza (1,2%), servicios sociales y de salud (1,2%), construcción (3%), hoteles y restaurantes (2,1%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,7%).

Ahora llueven dólares: EE UU pone U$S20.000 millones

 

