Leve retroceso del 0,1% en la actividad económica

La actividad económica cayó 0,1% en julio, respecto del mes anterior, de acuerdo con el estimador mensual de actividad económica (EMAE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El EMAE registró un aumento interanual de 2,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos desestacionalizados, el índice mostró una caída de 0,1% respecto del mes anterior. Fue la tercera baja mensual consecutiva.

De los 15 sectores relevados por el EMAE, once registraron subas interanuales en julio. La intermediación financiera se destacó con un avance de 23,2%, convirtiéndose en la actividad de mayor incidencia positiva sobre el resultado global. También sobresalió la explotación de minas y canteras, que creció 13,4% en relación con el mismo mes del año pasado.

Otros sectores que mostraron incrementos fueron comercio mayorista, minorista y reparaciones (2,1%), transporte y comunicaciones (1,5%), enseñanza (1,2%), servicios sociales y de salud (1,2%), construcción (3%), hoteles y restaurantes (2,1%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (0,7%).