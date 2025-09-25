Los trapitos, una maldición en La Plata: tarifas, aprietes, disputas territoriales y hartazgo vecinal
Hoy a las 21.30 se juega la vuelta en cancha del Pincha. La ida terminó 2-1 para los brasileros
Escuchar esta nota
En la antesala de un partido cargado de expectativa, el silencio de la noche en Hudson se rompió de manera inesperada. El plantel de Flamengo, hospedado en el Grenville Polo y Resort, a unos 30 kilómetros del estadio UNO, se encontró con un “recibimiento” particular en las puertas del hotel entre las 12 y 4 de la madrugada. Lo que suele ser costumbre en Brasil, esta vez tuvo su réplica en la Argentina: un grupo de hinchas de Estudiantes se acercó para hacer sentir su presencia y dejar claro que la previa también se juega fuera de la cancha.
José Boto, director de fútbol del Fla, fue quien expuso la situación en sus redes sociales. El dirigente compartió cómo los jugadores vivieron esas horas de descanso alteradas por la movida Pincha, que con cánticos, bombos y pirotecnia buscó incomodar el descanso del rival. Lo suficiente como para hacerse oír y encender la previa del choque copero.
En el ambiente flotaba esa mezcla de picardía y pasión tan propia del fútbol sudamericano: los hinchas del Pincha, sabiendo lo que estaba en juego, decidieron llevar el "color" más allá del césped. El lugar elegido, un complejo de lujo y tranquilidad, se transformó por un rato en escenario de la mística copera.
Lejos de ser una postal habitual en Argentina, este tipo de movimientos suelen verse más en Brasil, donde el “aperitivo” nocturno al rival de turno es moneda corriente. Sin embargo, la previa de Estudiantes - Flamengo terminó trasladando esas costumbres a la Región, confirmando que cada detalle cuenta cuando la Copa Libertadores está en juego.
