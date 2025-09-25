Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos |BREVES

Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

Punción y "ocupación": el drama de Paula Bernini
25 de Septiembre de 2025 | 04:43
En medio de versiones de mala relación con Mario Masaccessi, Paula Bernini contó ayer que atraviesa un momento de incertidumbre relacionado con su salud que podría ser complicado.

“Para los que me preguntan qué tengo en el cuello: tengo dos nódulos grandes. Me los punzaron y en unos días tendré el resultado. Ahora solo resta esperar para tomar decisiones. No es algo para preocuparse, es para ocuparse”, contó ayer la periodista de TN tras algunos días de ausencia precisamente por esta situación.

Además, aseguró: “Me hicieron una punción ayer. Tengo dos agujeritos, uno estaba sangrando, por eso la curita. Tengo el cuello inflamado porque estuvieron trabajando en la zona, pero estoy bien y tranquila. Si los resultados dan negativos, se operará”.

 

