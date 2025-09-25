Punción y “ocupación”: el drama de Paula Bernini

¿Qué hay detrás del acuerdo Trump-Milei?: Geopolítica y minerales, las intenciones de Estados Unidos
En medio de versiones de mala relación con Mario Masaccessi, Paula Bernini contó ayer que atraviesa un momento de incertidumbre relacionado con su salud que podría ser complicado.
“Para los que me preguntan qué tengo en el cuello: tengo dos nódulos grandes. Me los punzaron y en unos días tendré el resultado. Ahora solo resta esperar para tomar decisiones. No es algo para preocuparse, es para ocuparse”, contó ayer la periodista de TN tras algunos días de ausencia precisamente por esta situación.
Además, aseguró: “Me hicieron una punción ayer. Tengo dos agujeritos, uno estaba sangrando, por eso la curita. Tengo el cuello inflamado porque estuvieron trabajando en la zona, pero estoy bien y tranquila. Si los resultados dan negativos, se operará”.
