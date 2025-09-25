En La Plata el invierno no se va y avanza una ciclogénesis: ¿cuándo llega la lluvia?

La primavera en La Plata y alrededores sigue con buenas condiciones, pero se mantiene el descenso de las temperaturas durante las mañanas en toda la Región. Además, una ciclogénesis tendrá lugar el próximo sábado donde derivará en fuertes tormentas y chaparrones durante todo el día.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo algo nublado durante el día y despejado en la noche.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 18 de máxima.

¿Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores?

Para el viernes, cerrando la semana, también se espera buen clima, con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana, pasando a mayormente nublado en la tarde y noche, y temperaturas de entre 10 y 23 grados.

Por último, para el sábado se espera por el regreso de las precipitaciones, con probabilidades de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, y chaparrones en la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 11 y 18 grados.

¿Qué son las Ciclogénesis?

Según la comunicadora meteorológica del SMN, Cindy Fernández, la ciclogénesis se refiere específicamente a cuando la presión de un área se desploma y la atmósfera debe acomodarse a la nueva presión. “El aire se mueve y produce viento. Cuanto más rápido baja la presión, más rápido se reacomoda el aire. Por eso se asocia con el viento”, explicó en X. El proceso genera, además, lluvias persistentes, y esa combinación podría generar problemas: cuando el suelo húmedo se ablanda, los árboles y postes son más propensos a caerse con las ráfagas.

Las ciclogénesis son bastante comunes en la Argentina y suelen desplazarse de oeste a este. Esta vez el fenómeno no afectará solo al país, sino también a Uruguay y, más tarde, se moverá hacia el océano Atlántico, donde se profundizará. Es decir, que sus efectos más fuertes no afectarán al territorio nacional.