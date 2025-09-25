Vuelven las retenciones: ARCA informó que el campo vendió por $7.000 millones

Anoche ARCA anunció que el campo vendió por 7.000 millones de dólares y que, de esta manera, logró cubrir el cupo previsto, por lo que el Gobierno le puso fin a la medida de retenciones cero anunciada esta semana. Horas antes, el sector agropecuario presentó declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) por US$4.180 millones esta semana, luego de que el Gobierno anunciara la eliminación de retenciones hasta el 31 de octubre para acelerar el ingreso de divisas. Lo cierto es que la iniciativa duró apenas tres días hábiles desde su publicación en el Boletín Oficial.

"Arca informa que se ha alcanzado la registración del cupo de siete mil millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto", se comunicó desde el organismo de control fiscal. Y terminó aclarando que "a partir de ahora, solo podrán registrarse DJVE bajo el esquema vigente anterior al decreto 682/2025".

Retenciones 0: detalles de la medida del Gobierno

Cabe recordar que el Gobierno dispuso, al comienzo de esta semana, la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado. La medida alcanzaba a todos los cereales y las oleaginosas y se aplicaba hasta que se llegue a un valor liquidado de US$7.000 millones, que finalmente se logró anoche.

Con esta resolución, el Gobierno intentó reforzar la posición de reservas del Banco Central y brindar una señal al sector agroexportador para que acelere las operaciones de venta al exterior. Según estimaciones del sector, el stock disponible en granos tiene un valor aproximado de US$10.000 millones. El Gobierno buscaba así que al menos el 70% de esos granos guardados por los productores en las próximas seis semanas.