Orfila arma el rompecabezas para el sábado

Con cuatro derrotas en las últimas cinco presentaciones, Alejandro Orfila buscará confiabilidad en el armado de un equipo que tiene más de once candidatos para jugar el sábado frente a Rosario Central, el único invicto del torneo.

Luego de la derrota contra Deportivo Riestra, Gimnasia necesita recuperarse frente a Di María y compañía, además de la necesidad de volver a sumar en el Bosque tras la derrota ante Unión. Puntos que, por cierto, el Lobo necesita para olvidarse de la tabla de descenso en la que mantiene una ventaja de 8 puntos sobre Aldosivi y San Martín de San Juan. Tranquilidad que tiene más que ver con el nivel de sanjuaninos y marplatenses que con el nivel exhibido por el equipo de Orfila en el Clausura.

Los malos rendimientos de las últimas fechas -incluso en el triunfo ante Atlético Tucumán- pusieron también al entrenador bajo el foco de las críticas. El uruguayo viene de cambiar el sistema táctico para visitar a Deportivo Riestra y de cambiar mucho el equipo en el segundo tiempo ante el Tatengue, al punto de dejar de lado la búsqueda por afuera para juntar a todos los volantes de manejo del plantel.

La gran incógnita es saber que decidirá el entrenador para enfrentar al Canalla. En primer lugar, si mantendrá el esquema 5-3-2 o si regresa al 4-4-2 que mejores resultados le dio.

En caso de que la decisión sea esta última, deberá decidir si German Conti llegó para quedarse, ya que jugó bien ante Riestra. En principio, el defensor que llegó desde Racing pelea el lugar con Renzo Giampaoli.

Nicolás Garayalde cumplió la fecha de suspensión por cinco amarillas y -teniendo en cuenta que siempre fue titular- su regreso parece cantado. Mateo Seoane fue su acompañante en las últimas fechas pero no ha levantado su nivel y Augusto Max viene de ser titular en Villa Soldati. Uno de ellos sería titular, aunque tampoco habría que descartar a Facundo Di Biasi, que reemplazó a Max en el complemento.

Para jugar ante Riestra, el cambio de sistema provocó las salidas de Manuel Panaro y Jeremías Merlo. El bolivarense parace una fija para volver al equipo por una banda, aunque del otro lado Merlo tiene la competencia de Bautista Merlini -redondeó un buen partido ante el Malevo- e incluso Norberto Briasco podría jugar allí. Adelante, Marcelo Torres es la única seguridad para Orfila, que deberá optar para acompañarlo entre Jan Carlos Hurtado y el propio Briasco.

El plantel tripero realizará hoy una práctica de fútbol formal y el equipo tomará forma. Ayer, hubo trabajos de gimnasio y luego -en las canchas 3 y 4- hubo tareas de definición y fútbol reducido utilizando tres cuartos de cancha donde se enfrentaron dos equipos con el mediocampo cómo comodín. En un trabajo que apunta a las transiciones, fueron rotando en el centro del campo Nicolás Garayalde, Mateo Seoane, Augusto Max y Facundo Di Biasi.

La práctica de ayer no dejó mayores indicios y hoy habrá certezas. Mañana el plantel entrenará y quedará concentrado a la espera del choque del sábado a las 14.30 en el Bosque.