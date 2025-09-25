Asesinadas y descuartizadas: la trama narco detrás del triple femicidio

El hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en una vivienda de Florencio Varela estremece a todo el país. El triple femicidio, que desde el inicio estuvo rodeado de un sello mafioso, quedó vinculado a un ajuste de cuentas narco. La investigación apunta a una organización transnacional con ramificaciones en la villa 1-11-14 del Bajo Flores y en la Villa Zavaleta, donde hasta anoche se realizaban allanamientos.

Las tres jóvenes, una de ellas menor de edad, desaparecieron el viernes a la noche, cuando fueron vistas en la rotonda de Crovara y El Tiburón, en La Tablada, al subir a una camioneta Chevrolet Tracker blanca. Desde entonces, los celulares se apagaron al mismo tiempo y la pista se enfrió hasta el miércoles, cuando la policía descubrió un escenario macabro.

En una casa de Villa Vatteone, en Florencio Varela, los investigadores encontraron rastros de sangre y un fuerte olor a lavandina. En el patio, bajo tierra removida, aparecieron los cuerpos enterrados. Al momento del allanamiento, dos personas fueron sorprendidas limpiando con cloro las paredes y pisos de la propiedad.

Poco después, una pareja de nacionalidad peruana -presuntos propietarios de la vivienda- cayó detenida en un hotel alojamiento de la zona. Los cuatro arrestados fueron identificados como: Magalí Celeste González (28), Miguel Ángel Villanueva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), imputados por homicidio agravado y quedaron a disposición de la Justicia. Sin embargo, la fiscalía y la PROCUNAR coinciden en que la trama involucra a más personas y que el caso responde a una lógica de “venganza narco”.

Según las primeras hipótesis, las chicas habrían sido engañadas con la promesa de participar en una fiesta o de realizar un trabajo remunerado con 300 dólares cada una. Sin embargo, en realidad se trataba de una emboscada montada como represalia. Investigadores sostienen que el detonante habría sido el robo de droga cometido días atrás por la menor de las víctimas a un integrante de la banda. El grupo habría organizado todo para matarlas.

Las cámaras de seguridad fueron clave. Un video muestra a las jóvenes subiendo a la camioneta en La Tablada. El trayecto quedó registrado hasta Florencio Varela, donde la señal del celular de una de ellas se activó por última vez.

La Chevrolet Tracker, con patente adulterada y denunciada como robada en agosto, fue encontrada incendiada en un descampado a 700 metros de la escena del crimen. El fuego, desatado cerca de las 5 de la madrugada del sábado, destruyó todo rastro genético que pudiera comprometer a los autores. Ese incendio refuerza la hipótesis del sello narco: borrar evidencias y dejar un mensaje.

La investigación apuntó desde un principio a la hipótesis de una emboscada preparada por una banda narco. En este sentido, Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, señaló en que, tras analizar los recorridos de los teléfonos celulares de las víctimas, la Policía pudo reconstruir el trayecto que las llevó al trágico final.

más detenidos

Al cierre de esta edición, la Policía Bonaerense realizaba allanamientos en Villa Zavaleta que derivaron en más detenciones, procedimientos ligados a la captura del líder narco peruano, quien estaría detrás de los asesinatos. Además, Alonso confirmó que el crimen fue transmitido por Instagram para un grupo cerrado de 45 personas. Anoche surgió la información que durante esta mañana tendría lugar el velorio de las víctimas.