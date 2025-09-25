El Ysysmo y la cumbia toman La Plata: dos noches históricas en Noches Capitales

El efecto Trump sigue en los mercados y hasta el Tesoro compró dólares
El Hipódromo de La Plata será el escenario de un septiembre inolvidable con dos fechas que prometen quedar en la memoria: YSY A el 27 de septiembre y La Plata Baila, con Karina La Princesita, Néstor en Bloque y DJ Pipo, el 28 de septiembre. Dos noches que condensan lo mejor de la música popular argentina en el marco de Noches Capitales 2025.
Luego de agotar estadios en Argentina y girar por Europa y América Latina, YSY A llega con su Trampa al Tiempo Tour 2025 a Noches Capitales. Con una discografía en constante evolución —desde Antezana 247 hasta el exitoso YSYSMO—, Alejo Acosta Migliarini se consagró como líder del trap argentino, llevando su estilo independiente y autogestionado a lo más alto de los rankings. Su show en el Hipódromo promete ser una experiencia multisensorial y una de las noches más potentes del ciclo.
Un día después, el 28 de septiembre, será el turno de transformar el Hipódromo en una pista de baile con Karina La Princesita, Néstor en Bloque y DJ Pipo. Karina, referente indiscutida y “Primera Dama de la Cumbia”, repasará sus clásicos junto a un público fiel que la sigue desde hace más de 15 años. La acompañará Néstor en Bloque, ícono de la movida tropical que fusiona cumbia con reggae, trap y dancehall, y DJ Pipo, parte del fenómeno “Un Poco de Ruido” que revolucionó el streaming y las fiestas populares.
Noches Capitales debutó en 2024 con artistas como El Mató a un Policía Motorizado, Dillom, Peces Raros y Usted Señalemelo, consolidando al Hipódromo de La Plata como nuevo polo cultural. En 2025 la grilla es monumental: Los Fabulosos Cadillacs (23/9), YSY A (27/9), La Plata Baila (28/9), Los Auténticos Decadentes (18/10), Abel Pintos (1/11), Peces Raros (15/11), Miranda! (28 y 29/11), Andrés Calamaro (6/12) y Guasones (13/12).
Entradas y beneficios
Las entradas para todas las fechas están disponibles en Livepass (YSY A y/o La Plata Baila, con Karina La Princesita , con todos los medios de pago y la posibilidad de acceder a 4 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Provincia.
Dos noches, dos géneros, una misma energía: la que solo puede ofrecer Noches Capitales 2025.
