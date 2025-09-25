Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |Misma realidad que ayer

El Tren Roca, de corta normalidad a jueves complicado: otra vez, funcionando a 30 km/h

25 de Septiembre de 2025 | 08:17

Escuchar esta nota

Si bien el Tren Roca funcionaba con normalidad esta mañana, en otras Líneas de Trenes Argentinos la situación era igual a la de ayer: las formaciones circulan a 30 Km/h debido a una protesta gremial. Es así que en las líneas Mitre, San Martín, Sarmiento, Urquiza y Belgrano Sur se hace sentir con fuerza la medida de fuerza de La Fraternidad en la mayoría de los trenes del área metropolitana de Buenos Aires.

Las primeras horas de este jueves en el servicio La Plata-Constitución no se veían afectadas, aunque ese panorama cambió cerca de las 9.30. "Por medida gremial sorpresiva y encubierta del Sindicato La Fraternidad, los trenes funcionan a 30 km/h, con importantes demoras y cancelaciones", informaron desde Trenes Argentinos. Los trabajadores de los ramales decidieron continuar con la iniciativa que comenzaron ayer, por lo que circulan a "media máquina".

El gremio dijo que no se trata de una medida de fuerza sino que están trabajando "tomando las precauciones por el estado de las vías, la señalización defectuosa y en algunos ferrocarriles falta personal por los retiros voluntarios". Manifestaron que se trata de “circular respetando todas las precauciones que tienen en los recorridos”.

Se informó que a las 10 habrá una audiencia entre el Gobierno y el sindicato para tratar de destrabar el conflicto. Los gremialistas protestan en respuesta a la falta de una propuesta salarial satisfactoria en las negociaciones paritarias. Además, se cuestiona el servicio de la ART, los bajos ingresos en varias líneas y problemas con los diagramas de viaje.

Cabe resaltar que en horas del mediodía de ayer, la Secretaría de Transporte de la Nación pidió la conciliación obligatoria, una herramienta que ordena negociar con las protestas en suspenso.

Así las cosas, como se informó, los pasajeros del Tren Roca experimentaron ayer un viaje significativamente más largo, con trenes circulando a menos de 30 kilómetros por hora, lo que sumó al menos 40 minutos al tiempo habitual. Pero la medida no se replicó este miércoles, por lo que el servicio funciona en horario. 

