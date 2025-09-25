Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

VIDEO. Triple femicidio: la nota periodística que Lara, una de las asesinadas, dio a un canal de noticias

25 de Septiembre de 2025 | 09:26

En medio de la conmoción por el triple crimen de Florencio Varela, salió a la luz una entrevista televisiva en la que Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, le respondía a vecinos del barrio porteño de Flores que la acusaban de ejercer la prostitución en la vía pública.

La adolescente había participado junto a una compañera en un reportaje del programa Lape Club Social (América TV), negando las denuncias en su contra.

“Estamos enojadas porque los vecinos nos sacaban fotos y nos grababan sin nuestro consentimiento, y eso me parece una falta de respeto”, dijo Lara, que en ese momento se identificaba como Luna y aseguraba tener 20 años.

Según los informes, los vecinos se quejaban de que las jóvenes atendían a clientes dentro de un auto en la calle. Lara desmintió esta versión: “Nos pareció muy nefasto lo que dijeron sobre el ‘telo móvil’ y una barbaridad. Es una mentira”. Tanto ella como su compañera explicaron que no ejercían la prostitución en la vía pública, sino que ese lugar era un punto de encuentro para trasladarse luego a otro sitio.

Este miércoles, tras una investigación que siguió el recorrido de la camioneta blanca en la que se subieron las jóvenes, la policía encontró los cuerpos de Lara, Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (21) enterrados en una casa de Florencio Varela. Durante el allanamiento, se detectaron rastros de sangre y se detuvo a un hombre y a una mujer vinculados a la limpieza de la escena del crimen.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, explicó que las víctimas fueron engañadas para asistir a una falsa fiesta organizada por una red de narcotráfico, lo que terminó en su asesinato. La comunidad sigue consternada, mientras las familias aguardan la autopsia y justicia por las jóvenes.

