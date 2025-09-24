Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Información General

Los números de la suerte del miércoles 24 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los números de la suerte del miércoles 24 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
24 de Septiembre de 2025 | 00:01
Edición impresa

Escuchar esta nota

 

LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LIBRA (Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)

LE PUEDE INTERESAR

Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano

LE PUEDE INTERESAR

Candelaria Schamun presenta Ese que fui en La Plata

SUERTE NUMERICA: 71-94-36. En este día podría finalizar una cuestión de carácter legal largo tiempo pospuesta. Invitación a una fiesta que cambiará gran parte de su futuro. Leve depresión en su optimismo sentimental.

 

ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

ARIES (Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)

SUERTE NUMERICA: 34-20-15. Alcanza niveles insospechados en su actividad. No se deje sorprender por falsos temores. Pida un aumento de sueldo. Le hacen un llamado de atención. Sea prudente.

 

TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

TAURO (Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)

SUERTE NUMERICA: 35-60-12. Mal momento para cambiar de ocupación. La salud de familiares se ve alterada. No cree problemas por reacciones desmedidas. Le hacen una interesante propuesta.

 

GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

GEMINIS (Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)

SUERTE NUMERICA: 45-60-12. Buen momento para pensar en un viaje. Una salida le depara alegrías. No se deje llevar por problemas familiares. Buen momento para salir de situaciones arriesgadas.

 

CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

CANCER (Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)

SUERTE NUMERICA: 45-60-12. Le traerán noticias de allegados. Buena etapa en la esfera sentimental. No se deje llevar por emociones violentas. Sea más prudente y planifique.

 

LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

LEO (Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)

SUERTE NUMERICA: 34-50-12. Alcanzará el reconocimiento deseado en labores. Sea más prudente con los gastos. Dedicación al hogar. Cambios interesantes en las relaciones familiares.

 

VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

VIRGO (Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)

SUERTE NUMERICA: 45-30-18. Tenga calma antes de decidir cuestiones sentimentales. No se preocupe por excesos en asuntos de dinero. Buen día para mostrarse con amigos. No se deje llevar por comentarios.

 

ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

ESCORPIO (Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)

SUERTE NUMERICA: 52-66-17. Un periodo de crisis económica llegará a su fin y se avistan buenas posibilidades: no las desperdicie. Intromisiones en su vida particular. Evite un gasto excesivo. El amor pasa por momentos felices.

 

SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SAGITARIO (Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)

SUERTE NUMERICA: 84-51-02. Día ideal para concluir trabajos que le preocupaban demasiado. Pronto habrá un cambio en sus tareas que será beneficioso. Reunión social con gente agradable. No exija pruebas de cariño: irritará a su pareja.

 

CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

CAPRICORNIO (Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)

SUERTE NUMERICA: 28-99-07. Mal momento para firmar documentos importantes, prevéngase de robos o pérdidas. Horas decisivas en un conflicto familiar en que se debe pronunciar. Momento ideal para hacer proyectos amorosos.

 

ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

ACUARIO (Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)

SUERTE NUMERICA: 76-05-19. Día productivo y muy conveniente si se decide a la compra - venta. No se precipite en materia de inversiones. Agradable aumento en sus relaciones amistosas. Un incumplimiento produce fricciones en el amor.

 

PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

PISCIS (Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)

SUERTE NUMERICA: 32-06-67. En su trabajo se prevén soluciones de importancia. Se acerca un momento propicio para su fortuna personal. Cuide su salud, no abuse de sus fuerzas. Armonía y comprensión en su vida sentimental.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El dólar oficial acentuó la tendencia bajista y terminó en $1.385: el Riesgo País queda cerca de los 1000 puntos

El desalojo de SFP Gonnet se mete en el Concejo: presentan un proyecto para frenarlo

Alan Lescano: más allá de rumores no hay chances de venta

¿Feriado o no laborable? Cómo se considera el próximo viernes 10 de octubre tras la decisión del Gobierno

VIDEO.- Tensión, alarma y clases suspendidas en la Facultad de Económicas por un incendio en plena noche

El fenómeno Labubu: qué hay detrás del boom mundial que ya es furor en Argentina
+ Leidas

Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo

De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata

Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio

En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa

El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones

Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa

Tras el respaldo de Trump, compromiso de más fondos para Argentina por casi 8 mil millones de dólares

Lanús fue inteligente y avanzó en la Sudamericana
Últimas noticias de Información General

Residuos electrónicos: logran un avance para reciclarlos

Descubren un dinosaurio que tenía grandes garras

Trasladaron a Tribunales el cuadro robado por los nazis

Piden un marco regulatorio para la IA
Deportes
Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo
En Flamengo hablan de “obligación” por la Copa
Los hinchas preparan un gran recibimiento para el plantel en la previa
Mammini sigue en España y espera el alta médica
Victoria de la Reserva albiazul en Junín
La Ciudad
Presentan en La Plata un proyecto de ordenanza para 2026 de cara a los 50 años de "La noche de los lápices"
La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa
¿Y la Primavera? Miércoles muy fresco en toda La Plata, cómo sigue el tiempo
Los repartidores de La Plata siguen de paro: en qué franja horaria no toman pedidos por las app
El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones
Espectáculos
Madeleine McCann: el caso que estremeció al mundo regresa en una serie documental
Claudia Cardinale: la tunecina que inspiró a los grandes directores de los 60
Silvia Gómez: “Siento una necesidad de cantarle al presente”
“Barreda, el odontólogo femicida” llega a Flow
Alaia: nació la hija de Alexis McCallister y Ailén Cova
Policiales
Tres jóvenes desaparecidas: encontraron dos cuerpos en Florencio Varela
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
En Tolosa, los vecinos volverán a reunirse ante la escalada delictiva
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
La Corte Suprema ratificó la condena a Alperovich

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla