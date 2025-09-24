Tras el respaldo de Trump, compromiso de más fondos para Argentina por casi 8 mil millones de dólares
Tras el respaldo de Trump, compromiso de más fondos para Argentina por casi 8 mil millones de dólares
El salvavidas de Washington, el lado "B" del guiño de Trump y las cuentas pendientes de Milei
El Tren Roca a La Plata, a paso de hombre por una sorpresiva protesta: demoras y cancelaciones
De las redes sociales a las calles: el boom de los “Labubus” llegó a La Plata
Estafas con “inversiones” en YPF: alerta en La Plata por fraudes digitales
La desconfianza en la policía por hechos que deben ser esclarecidos
Estudiantes, entre la ansiedad y el misterio en la previa de Flamengo
El Súper Cartonazo de $3.000.000 llevó la alegría a Ringuelet: mañana sale la nueva tarjeta
La Plata, sin agua este miércoles: a qué zonas afectan las obras de Absa
Ocho extranjeros detenidos por el robo en el domicilio de Pampita
Tres jóvenes desaparecidas: encontraron dos cuerpos en Florencio Varela
Qué se sabe del pastor evangélico de La Plata acusado de abuso sexual: las víctimas, menores
Servicios y crisis: platenses que no toman micros y cuidan la garrafa
Consternación en La Plata por el fallecimiento de un reconocido médico intensivista
Macri ofrece ayuda pero en LLA dicen que “no tiene nada para aportar”
Presentan en La Plata un proyecto de ordenanza para 2026 de cara a los 50 años de "La noche de los lápices"
Los repartidores de La Plata siguen de paro: en qué franja horaria no toman pedidos por las app
¿Y la Primavera? Miércoles muy fresco en toda La Plata, cómo sigue el tiempo
Jineteada, música en vivo y asados, en la fiesta más esperada de Bavio
De salvar su club a contar la historia de City Bell sobre las tablas, cien veces
Los números de la suerte del miércoles 24 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
“Brazilian Day”: el festival de la comunidad brasileña, el domingo en Plaza Moreno
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
LE PUEDE INTERESAR
Murió Claudia Cardinale, ícono del cine italiano
LE PUEDE INTERESAR
Candelaria Schamun presenta Ese que fui en La Plata
SUERTE NUMERICA: 71-94-36. En este día podría finalizar una cuestión de carácter legal largo tiempo pospuesta. Invitación a una fiesta que cambiará gran parte de su futuro. Leve depresión en su optimismo sentimental.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 34-20-15. Alcanza niveles insospechados en su actividad. No se deje sorprender por falsos temores. Pida un aumento de sueldo. Le hacen un llamado de atención. Sea prudente.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 35-60-12. Mal momento para cambiar de ocupación. La salud de familiares se ve alterada. No cree problemas por reacciones desmedidas. Le hacen una interesante propuesta.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 45-60-12. Buen momento para pensar en un viaje. Una salida le depara alegrías. No se deje llevar por problemas familiares. Buen momento para salir de situaciones arriesgadas.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 45-60-12. Le traerán noticias de allegados. Buena etapa en la esfera sentimental. No se deje llevar por emociones violentas. Sea más prudente y planifique.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 34-50-12. Alcanzará el reconocimiento deseado en labores. Sea más prudente con los gastos. Dedicación al hogar. Cambios interesantes en las relaciones familiares.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 45-30-18. Tenga calma antes de decidir cuestiones sentimentales. No se preocupe por excesos en asuntos de dinero. Buen día para mostrarse con amigos. No se deje llevar por comentarios.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 52-66-17. Un periodo de crisis económica llegará a su fin y se avistan buenas posibilidades: no las desperdicie. Intromisiones en su vida particular. Evite un gasto excesivo. El amor pasa por momentos felices.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 84-51-02. Día ideal para concluir trabajos que le preocupaban demasiado. Pronto habrá un cambio en sus tareas que será beneficioso. Reunión social con gente agradable. No exija pruebas de cariño: irritará a su pareja.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 28-99-07. Mal momento para firmar documentos importantes, prevéngase de robos o pérdidas. Horas decisivas en un conflicto familiar en que se debe pronunciar. Momento ideal para hacer proyectos amorosos.
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 76-05-19. Día productivo y muy conveniente si se decide a la compra - venta. No se precipite en materia de inversiones. Agradable aumento en sus relaciones amistosas. Un incumplimiento produce fricciones en el amor.
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
SUERTE NUMERICA: 32-06-67. En su trabajo se prevén soluciones de importancia. Se acerca un momento propicio para su fortuna personal. Cuide su salud, no abuse de sus fuerzas. Armonía y comprensión en su vida sentimental.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí