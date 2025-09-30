Este domingo, Vieytes será sede de la primera Fiesta Criolla de la Mujer Rural

Tras la suspensión por cuestiones climáticas, la primera edición de la Fiesta Criolla de la Mujer Rural se viene con todo, a la espera de una jornada a puro sol.

El evento se realizará este domingo 19 de octubre en la Estación FFRR Vieytes, con una amplia programación de actividades que rinden homenaje al trabajo, la identidad y el valor de las mujeres del ámbito rural.

El cronograma comenzará a las 8: con el desfile inaugural, seguido por destrezas camperas, pruebas de rienda de menores y mujeres, aparte campero femenino, demostraciones ecuestres y la participación de tropillas y agrupaciones invitadas.

Además, los visitantes podrán disfrutar de un patio de comidas, servicio de parrilla, talleres y espectáculos artísticos a lo largo de la jornada.



