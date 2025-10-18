Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Conmoción en La Plata: un hombre se arrojó desde varios pisos y cayó en la vereda

Ocurrió en 4 y 39. La víctima falleció en el acto

18 de Octubre de 2025 | 20:03

Un hecho conmocionó esta tardenoche al barrio Norte en La Plata. En un edificio ubicado a pocos metros de la esquina de 4 y 39, un hombre falleció tras caer desde un cuarto piso.

Según las primeras versiones de fuentes oficiales, se habría tratado de un suicidio.

