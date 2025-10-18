Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este domingo | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón del Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía

Javier Milei en Tucumán: “Es libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas”

Javier Milei en Tucumán: “Es libertad o la esclavitud que proponen los kirchneristas”
18 de Octubre de 2025 | 21:30

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei encabezó este sábado un acto de campaña en la localidad de Yerba Buena de la provincia de Tucumán y arengó a la militancia libertaria al asegurar que en las elecciones del 26 de octubre es “libertad o la esclavitud del kirchnerismo”.

“Es importante tomar conciencia del momento bisagra que estamos enfrentando. El próximo domingo, elegimos entre la civilización y la barbarie. Entre la libertad o la esclavitud que proponen los Kirchneristas”, sentenció Milei ante la militancia libertaria que se dio cita para respaldar la campaña.

Con un megáfono en la mano, el Presidente dijo que entiende que la sociedad está “atravesando un momento duro”, pero destacó que “nunca” planteó que “iba a ser fácil”.

“Hoy estamos a mitad de camino, por eso les pido que no aflojen. Hagamos que el esfuerzo valga la pena. Sigamos abrazando las ideas de la libertad”, pidió el mandatario.

Y resaltó los logros de su administración: “Sigamos apoyando este modelo que bajó la inflación, que sacó a 12 millones de argentinos de la pobreza, que sacó a 6 millones de argentinos de la indigencia”.

“Que terminó con los piquetes de 9000 por año a 0, que tenemos los índices de criminalidad más bajos de la historia y, sobre todo, que sacó a los narcotraficantes socios de los kirchneristas”, enumeró Milei.

LE PUEDE INTERESAR

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional

LE PUEDE INTERESAR

"Dólar manía": ahorristas compraron US$ 2.700 millones desde el "7 S"

Y cerró: “No nos quedemos a mitad de camino, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede. Por eso les pido que sigamos abrazando este modelo, para que hagamos grande a la Argentina nuevamente"

Durante su visita a Tucumán, el jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el candidato a diputado libertario de esa provincia, Federico Pelli.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Fotos | Plaza Moreno colmada con el festival "Brazilian Day"

"No se negocia que no dejen la piel": el audio de la visita de la barra de Gimnasia al plantel en la previa del clásico

VIDEO.- Nueva pelea entre trapitos, repartidores y los "Hells Angels" alteró la noche en La Plata

VIDEO.- "Con la escuela de Eduardo" y "vamos a dejar todo": Ascacibar y Panaro ya lo juegan

La guerra del gas en Villa Elvira: un territorio, dos precios y venta ilegal

VIDEO. Fin de la fiesta de los “Hells Angels”: paseo, motos y tensión con trapitos

Lucho cambia: probó con la vuelta del Pata y el hijo del Melli

No lo para ni el “Dibu”: más tensión y el dólar, en llamas
Últimas noticias de Política y Economía

Carrió: “La Argentina perdió la dignidad, pero todavía puede salvarse con gente sensata”

La remontada bonaerense, el insumo que necesita la Rosada para leer el resultado nacional

"Dólar manía": ahorristas compraron US$ 2.700 millones desde el "7 S"

El mercado se cubre ante las elecciones y el dólar no afloja pese a la intervención de EE UU
Policiales
Quienes son los Tehuelches, los motoqueros que se enfrentaron con Hells Angels
Conmoción en barrio Norte: un hombre se arrojó desde varios pisos y cayó en la vereda
Heridos de bala, armas y motos secuestradas: la hipótesis de la batalla entre Hells Angels y Tehuelches en La Plata
La combi de la emboscada, armas y motos: la secuencia completa del enfrentamiento con tiros entre Hells Angels y Tehuelches MC
VIDEO.- Terror en La Plata: enfrentamiento y tiros en plena Av. 44 con los motoqueros de Hells Angels y Tehuelches MC
Deportes
River venció 2 a 0 Talleres en Córdoba y corta la racha de derrotas
Todo listo para el clásico platense: operativo, formaciones, como verlo por TV y online y lo que hay que saber
Santa Bárbara no pudo con el puntero Lomas, en hockey femenino
Los jugadores que tendrán su primera vez en el clásico
Boca cayó 2 a 1 ante Belgrano en la Bombonera: emotivo homenaje a Miguel Russo
Información General
De la hermandad a la mafia: cómo los “Hells Angels” se  convirtieron en un imperio criminal
Criminalidad sobre ruedas: los “Cuatro Grandes” del motociclismo fuera de la ley
Una terapia génica experimental salva la vida de decenas de niños con una enfermedad letal
A 80 años del mayor éxito del espionaje de la historia mundial
Tarjeta SUBE: ¿cuánto es el saldo negativo actual en Octubre de 2025? 
Espectáculos
“¿Swap or not swa?” La necesidad tiene cara de hereje
Guns N’ Roses volvió a la Argentina con la nostalgia de los ’90 y la fuerza del presente
Periodista, locutor y la historia de amor con Mey Scápola: quien era Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan
Música, eventos, teatro y más: la agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
“Teacup”: cuando el terror invade el hogar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla