Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

El intendente Alak, junto al concejal Sergio resa y el subsecretario de servicios públicos, Jorge jurado, durante la apertura de sobres / MLP

Seis empresas se presentaron ayer para competir por la licitación del sistema de mantenimiento del parque lumínico de la Ciudad y la semaforización, y se espera que en dos semanas se emita un veredicto para la adjudicación del servicio.

Así pudo saberlo EL DIA de fuentes municipales, luego de que venciera la licitación anterior para el mantenimiento de la iluminación pública urbana, una prueba que había durado un año. Según explicaron desde la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, “la experiencia fue exitosa porque asumimos la gestión con un 25 por ciento de apagado y hoy logramos reducirlo al 7. El objetivo es llegar al 5 por ciento lo más pronto posible”, dijeron.

El parque lumínico de la Ciudad cuenta con unas 180 mil luminarias, “10 mil más que en 2024”, afirman desde el Municipio.

En ese contexto, ayer se realizó la apertura de sobre de las empresas oferentes para cubrir el servicio de su mantenimiento en todo el partido.

El servicio fue dividido en cuatro zonas. Por un lado, el casco fundacional. La zona Sur, en tanto, abarca desde la avenida 52 -esquivando el casco- hasta la ruta 36, incluyendo los barrios de Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Villa Elvira y barrio Cementerio, entre otros.

La zona Norte también comienza en la 52 -esquivando el casco- y abarca desde San Carlos y Arturo Seguí hasta Tolosa, Gonnet, Ringuelet, City Bell y Villa Elisa, entre otros barrios del área.

La cuarta zona es rural y comienza en la ruta 36 hasta llegar al límite con Brandsen.

SEMAFORIZACIÓN

La novedad de esta licitación es que el plan de mantenimiento incorpora un quinto aspecto que hasta ahora no había estado presente: el del mantenimiento de los semáforos y forma parte de una zona única de la Ciudad.

En dos semanas se conocerá qué empresas ganaron la licitación de cada zona

Hasta ahora una cooperativa contratada por la Comuna se encargó de su instalación, lo que incluye la incorporación de los nuevos semáforos inteligentes que se colocaron, fundamentalmente, en los accesos, como la avenida 44 y el camino Centenario.

Según indicaron desde el Municipio, en todo el partido funcionan unos 450 cruces de semáforos, cuyo mantenimiento estará ahora a cargo de una empresa precisa, que gane la compulsa.

La licitación en curso es de 18 meses y en total representa un monto estimativo de 50 mil millones de pesos. Luego de que ayer se haya producido la apertura de los sobres de los seis oferentes, una comisión evaluadora deberá determinar cuál es la más competente para hacerse cargo de cada servicio. El proceso tiene una condición: en cada zona sólo podrá operar una sola empresa para la realización de todas las tareas de mantenimiento de electromecánica.

De las seis compañías que concursan, sólo una es UTE, es decir, una unión transitoria de dos empresas para los fines convocados.

Para el mantenimiento de los semáforos se presentaron Ciageser S.A.; Pose Ilubaires y Clucom S.R.L.

En tanto, para el mantenimiento de las luminarias públicas se presentaron Glucom S.R.L. Pose Ilubaires S.A., la UTE Ciageser S.A.-Dielectric S.A.y Lesko S.A.C.I.F.I.A.

Según explicaron desde el Municipio, el servicio consiste en el mantenimiento tanto de las luminarias como de los semáforos de la Ciudad, lo que incluye desde cambios de cables, cabezales, fotocélulas y todas las tareas referidas a la electromecánica de estos artefactos.