Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
Reforma laboral: el Gobierno logró la media sanción en el Senado
La canasta alimentaria platense subió 3,6% de la mano de la naranja
Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses
Fotógrafo de La Plata detenido tras los incidentes en la marcha contra la reforma laboral
Aparecieron las escuchas en el juicio de los "policías truchos" y se complica la situación de los acusados
Barrio por barrio, los festejos de Carnaval en La Plata que arrancan este jueves
Muerte de la beba de un año en La Plata: detuvieron a los padres y analizan los resultados de la autopsia
Cuándo se jugará el "partido del morbo": Estudiantes y Rosario se vuelven a cruzar
El IPS confirmó cuándo pagará los haberes de febrero a los jubilados
VIDEO. Las fuertes imágenes del choque mortal en La Plata que analiza la Justicia: la familia pide testigos
“En el barro 2”: quién es quién en la serie donde debuta La China como presa
VIDEO. Salvaje asalto a la madre de Sergio Lapegüe: así destrozaron la casa de la mujer de 90 años
Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos
Un joven quedó en terapia intensiva tras ser atacado con piedrazo en La Favela
Misterio tras el hallazgo de un cuerpo a metros de la Autopista: buscan identificarlo por sus tatuajes
Tras el dato de inflación, el boleto de micros en La Plata tendrá un nuevo aumento a partir de marzo
Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias
El platense Tomás Etcheverry venció a Burruchaga y se metió en los cuartos de final del Argentina Open
Allanamiento en una cárcel de La Plata por la banda vinculada al suicidio del gendarme en la Quinta de Olivos
Intentó matar a su novio a puñaladas en Ensenada y cayó tras un mes de investigación
"Nunca estuvimos solos": Benja, el platense de 3 años que esperaba un trasplante de médula recibió el alta
Exigen medidas de seguridad en la Facultad de Informática tras una serie de robos y el ataque a un alumno
Murió James Van Der Beek, actor recordado por "Dawson's Creek"
Denuncian poca presión y un derroche de agua que lleva casi seis meses en Gonnet
El dramático momento de Daniela Celis: “Me imputaron penalmente”
El Estadio Único de La Plata tendrá un shop, resto bar, museo, nuevo color y más capacidad: los planes de la AFA
Desarticulan a dos integrantes de la "Banda del millón" que operaban desde las cárceles de La Plata
Benjamín Vicuña, sobre su relación con la China Suárez: “Ojalá podamos hablar”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se presentaron para la licitación municipal del cuidado de 180 mil focos y los semáforos. En dos semanas se adjudicará
Laura Romoli
lromoli@eldia.com
Seis empresas se presentaron ayer para competir por la licitación del sistema de mantenimiento del parque lumínico de la Ciudad y la semaforización, y se espera que en dos semanas se emita un veredicto para la adjudicación del servicio.
Así pudo saberlo EL DIA de fuentes municipales, luego de que venciera la licitación anterior para el mantenimiento de la iluminación pública urbana, una prueba que había durado un año. Según explicaron desde la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, “la experiencia fue exitosa porque asumimos la gestión con un 25 por ciento de apagado y hoy logramos reducirlo al 7. El objetivo es llegar al 5 por ciento lo más pronto posible”, dijeron.
El parque lumínico de la Ciudad cuenta con unas 180 mil luminarias, “10 mil más que en 2024”, afirman desde el Municipio.
En ese contexto, ayer se realizó la apertura de sobre de las empresas oferentes para cubrir el servicio de su mantenimiento en todo el partido.
El servicio fue dividido en cuatro zonas. Por un lado, el casco fundacional. La zona Sur, en tanto, abarca desde la avenida 52 -esquivando el casco- hasta la ruta 36, incluyendo los barrios de Altos de San Lorenzo, Los Hornos, Villa Elvira y barrio Cementerio, entre otros.
La zona Norte también comienza en la 52 -esquivando el casco- y abarca desde San Carlos y Arturo Seguí hasta Tolosa, Gonnet, Ringuelet, City Bell y Villa Elisa, entre otros barrios del área.
LE PUEDE INTERESAR
Milei invitó al Papa León XIV a la Argentina
LE PUEDE INTERESAR
Cristina Kirchner insiste con tener más visitas y que le saquen la tobillera
La cuarta zona es rural y comienza en la ruta 36 hasta llegar al límite con Brandsen.
La novedad de esta licitación es que el plan de mantenimiento incorpora un quinto aspecto que hasta ahora no había estado presente: el del mantenimiento de los semáforos y forma parte de una zona única de la Ciudad.
En dos semanas se conocerá qué empresas ganaron la licitación de cada zona
Hasta ahora una cooperativa contratada por la Comuna se encargó de su instalación, lo que incluye la incorporación de los nuevos semáforos inteligentes que se colocaron, fundamentalmente, en los accesos, como la avenida 44 y el camino Centenario.
Según indicaron desde el Municipio, en todo el partido funcionan unos 450 cruces de semáforos, cuyo mantenimiento estará ahora a cargo de una empresa precisa, que gane la compulsa.
La licitación en curso es de 18 meses y en total representa un monto estimativo de 50 mil millones de pesos. Luego de que ayer se haya producido la apertura de los sobres de los seis oferentes, una comisión evaluadora deberá determinar cuál es la más competente para hacerse cargo de cada servicio. El proceso tiene una condición: en cada zona sólo podrá operar una sola empresa para la realización de todas las tareas de mantenimiento de electromecánica.
De las seis compañías que concursan, sólo una es UTE, es decir, una unión transitoria de dos empresas para los fines convocados.
Para el mantenimiento de los semáforos se presentaron Ciageser S.A.; Pose Ilubaires y Clucom S.R.L.
En tanto, para el mantenimiento de las luminarias públicas se presentaron Glucom S.R.L. Pose Ilubaires S.A., la UTE Ciageser S.A.-Dielectric S.A.y Lesko S.A.C.I.F.I.A.
Según explicaron desde el Municipio, el servicio consiste en el mantenimiento tanto de las luminarias como de los semáforos de la Ciudad, lo que incluye desde cambios de cables, cabezales, fotocélulas y todas las tareas referidas a la electromecánica de estos artefactos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí