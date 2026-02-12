Uno por uno: qué senadores votaron a favor de la Reforma Laboral y cuáles en contra

La Reforma Laboral logró media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados
La Reforma Laboral logró media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados
En una sesión maratónica que culminó en la madrugada, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.
A continuación, el detalle nominal de la votación:
El bloque del "Sí" reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.
La Reforma Laboral logró media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados
Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos
La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.
PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.
UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.
Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).
Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.
El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.
Unión por la Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.
Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal, Fernando Salino.
Moveré por Santa Cruz: José María Carambia, Natalia Gadano.
Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno, José Emilio Neder.
