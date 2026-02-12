Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Uno por uno: qué senadores votaron a favor de la Reforma Laboral y cuáles en contra

Uno por uno: qué senadores votaron a favor de la Reforma Laboral y cuáles en contra

La votación de la Reforma Laboral en el Senado

12 de Febrero de 2026 | 06:44

Escuchar esta nota

En una sesión maratónica que culminó en la madrugada, el Senado de la Nación otorgó media sanción a la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El tablero final arrojó un contundente 42 a 30, superando el umbral de 37 votos necesarios y habilitando el giro a la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo buscará la sanción definitiva antes del 1° de marzo.

Así, el oficialismo logró abroquelar a su tropa de La Libertad Avanza y tejió una coalición heterogénea con el apoyo clave del PRO, la gran mayoría de la UCR y bloques provinciales como el Frente Renovador de la Concordia y Unidad Federal.

A continuación, el detalle nominal de la votación:

Votos Afirmativos (42)

El bloque del "Sí" reunió a libertarios, macristas, radicales y peronistas disidentes.

LE PUEDE INTERESAR

La Reforma Laboral logró media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados

LE PUEDE INTERESAR

Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni.
PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala, Carmen Álvarez Rivero.
UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi.
Bloques Provinciales / Otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT), Edith Terenzi (CHUB).
Peronismo Federal / Disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU), Alejandra Vigo (PU), María Belén Monte De Oca.

Votos Negativos (30)

El rechazo fue liderado por el kirchnerismo, acompañado por bloques provinciales patagónicos y del norte.

Unión por la Patria (UxP): Adán Bahl, Daniel Bensusán, Jorge Capitanich, Lucía Corpacci, Eduardo "Wado" de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, María Celeste Giménez Navarro, María Teresa González, Alicia Kirchner, Marcelo Lewandowski, Carlos Linares, Cándida López, María Florencia López, Juan Luis Manzur, Ana Inés Marks, José Mayans, Mariano Recalde, Martín Soria, Sergio Uñac.
Convicción Federal: Guillermo Andrada, Sandra Mendoza, María Carolina Moises, Jesús Fernando Rejal, Fernando Salino.
Moveré por Santa Cruz: José María Carambia, Natalia Gadano.
Otros: Gerardo Zamora (FCS), Elia Moreno, José Emilio Neder.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

El mensaje en redes de Milei, tras los disturbios
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Las peores sospechas detrás de la muerte de una beba en La Plata y esperan la autopsia

Cetré no va a Boca: la verdadera historia de por qué de golpe se cayó la operación Colombia

El clásico de La Plata y las obligaciones de un partido caliente pero no tanto

Con concesiones a gremios y provincias, el oficialismo busca aprobar la reforma laboral

¡Lo que faltaba! Una mujer denunció que un joven “therian” mordió a su hija

La Plata con calor y amenazada por chaparrones: a qué hora anuncian la llegada de las lluvias

Garibaldi - Sicardi, la vida más allá del Casco Urbano de La Plata

Picante teoría: Facundo Arana, ¿se hace el bueno?
+ Leidas

Reforma laboral: con nuevos cambios, el Senado le dio media sanción al proyecto del Gobierno

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

La Reforma Laboral logró media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados

Panaro quedará a disposición del técnico

Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

El mensaje en redes de Milei, tras los disturbios

Dolor en La Plata por la muerte de Nilda Irma Guarnieri
Últimas noticias de Política y Economía

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

La Reforma Laboral logró media sanción en el Senado y ahora pasa a Diputados

Bombas molotov, enfrentamientos con la Policía, heridos y detenidos

Kicillof estuvo en la marcha frente al Congreso
Deportes
Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia
“Todos los clásicos son especiales, lo sabemos”
Cómo afronta el Pincha su economía tras la caída de la venta
La Reserva empató ante Quilmes
Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”
Policiales
Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte en La Plata de Alma, la bebé de un año
Así operaba la “Banda del Millón” que tenía su comando en La Plata
Atacan a un estudiante con un destornillador
Se levantó la protesta de policías en Santa Fe
En La Plata hay un “Pedido Ya” de seguridad: otro repartidor asaltado
Información General
Por qué 1 de cada 4 chicos bonaerenses no alcanzaría el tiempo mínimo de clases
Nancy Pazos se encadenó en el Congreso en rechazo a la reforma laboral
A 206 años de la fundación de la Provincia de Buenos Aires: ¿sabías que La Plata no fue siempre su capital?
Fracasó la juntada therian bonaerense: solo fue un "jabalí"
Retroceso en la prevención: menos preservativos, más sífilis
Espectáculos
“Cumbres borrascosas”: una adaptación incómoda que ya trae polémica
Conmoción por la muerte de James Van Der Beek
“Fue un homicidio”: a Kurt Cobain, ¿lo mataron?
El ganador del Super Bowl es Bad Bunny
Shakira, como Madonna y Gaga: dará un show gratuito en Copacabana

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla