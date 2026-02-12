El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen

Asociación Coronel Brandsen avanza con su proyecto innovador de construir una cancha exclusivamente para el fútbol femenino, que lo convertirá en el único club del país en tenerla. En dialogo con este diario, miembros de la Comisión Directiva detallaron cómo surgió la posibilidad y también brindaron detalles del proyecto.

En primer lugar, el presidente del club, Coco Sánchez, contó como surgió la idea luego de la compra de una manzana exclusivamente para la disciplina: “Nosotros habíamos comprado un terreno hace poco en el fondo del club, por 161. Teníamos decidido hacer unas canchas más, porque tenemos muchos chicos y muchas categorías. Hablando con Romina, surgió esta posibilidad. Y dijimos de darle el lugar a las mujeres de tener una cancha propia. `Nosotros le damos el terreno y ustedes hacen el estadio´, les dije. Ella y todas las mujeres que juegan en el club, tienen el compromiso de hacer el estadio de mujeres. Todo van a ser para ellas. Esta idea que tenemos ahora hay que ejecutarla, juntar las voluntad y también el dinero. Va a ser el único de La Plata y el país”.

Además agregó cómo buscarán los recursos para la construcción del estadio: “Primero tenemos que hacer el lanzamiento del proyecto. Y gracias a la difusión, tenemos la posibilidad de juntar voluntades, que son los comerciantes y los empresarios de La Plata. Ellos van a tener la posibilidad de hacer un beneficio para la institución y que apuesten a nosotros, para que todo sea más grande.

Brandsen y un proyecto innovador para el fútbol femenino / EL DIA

En esa misma línea, la encargada del fútbol femenino en el club, Romina París, destacó que Brandsen sería el único club del país en construirle un estadio al fútbol femenino: “Este tipo de estadio no existe en el país y va a ser único en Argentina. Hay otro más en Estados Unidos, pero después no existe este tipo de estadio. Las mujeres básicamente juegan en los estadios de los varones y cuando los varones no jueguen”.

Por su parte, el arquitecto Gastón Ruíz, brindó detalles sobre todo lo que abarcará el proyecto: “Lo que hice fue trabajar sobre lo que tenía el club, porque hay muchas canchas. Además va mucha gente al club y tenés que ver cómo metés los autos, como los sacás. Es un club grande y no tenés la misma infraestructura ni la convocatoria ni el tamaño del predio. A eso sumale la manzana más que se adquirió, al fondo de estas. Yo lo que hice no fue sólo armar el fútbol femenino, que abarca el estadio nuevo con una cancha de once, de siete y otra más de práctica que es de siete jugadoras, sino también el resto del predio. Para que todo forme una unidad. Reordené todo en un proyecto”.

“Este tipo de estadio no existe en el país y va a ser único en Argentina”

Romina París,

Encargada del fútbol femenino de Asociación Coronel Brandsen

Y destacó que además de las construcción de las canchas, habrá otras innovaciones en el predio: “Las canchas van a tener medidas FIFA divididas con un único edificio con gradas dobles de ambos lados para las tres canchas y un restaurante estilo el de la cancha de Estudiantes. Del otro lado, un gimnasio grande que da a las otras canchas y en el medio de eso, todo lo que involucra lo que es disputar un partido como los vestuarios, los baños, una sala médica, el local para los árbitros y todo lo relacionado a la disciplina”.

UNA DÉCADA DE TRABAJO

Sin dudas, Brandsen se convirtió en uno de los clubes más importantes para el fútbol femenino en la Región. Y desde el 2016, trabajó incansablemente para tener todas las categorías juveniles y una primera división fuerte. Ante esto, Romina Parías contó como surgió el proyecto en el club: “El proyecto del fútbol femenino va a cumplir 10 años. En ese momento, hacía poquito que la Liga Amateur Platense había abierto el fútbol femenino en cancha de siete y con un primer torneo. Yo jugaba con los varones en el club, porque no existía el espacio. El 2 de marzo del 2016, que era el aniversario del club, me acerco al club y le dije si me dejaban abrir el fútbol femenino. Ya estaba lista y me dijeron que sí, que tenía tres semanas para fichar y hacer todos los estudios, las camisetas, todo. Les dije que sí y el 20 de marzo debutamos con una victoria. Debutamos con una primera división en cancha de siete y teníamos 14 jugadoras”.

Además detalló: “Actualmente tenemos 120 jugadoras y todas las categorías, que abarca Sub 8, Sub 12, Sub 14, Cuarta División, Primera, Reserva y +35 años. Fuimos campeonas en todas las categorías y hasta fuimos al Federal. Estamos muy contentas por el momento y tuvimos muchas jugadores en AFA formadas en nuestro club. El presidente del club no tuvo la mejor idea que un día levantarse y decir que la manzana nueva que se compró iba a ser para el fútbol femenino”.