Política y Economía

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses
11 de Febrero de 2026 | 18:14

La liquidación del Impuesto a los Automotores comenzará a realizarse todos los meses y no en forma bimestral como era hasta ahora, según confirmó la Agencia de Recaudación de Buenos Aires. A raíz del cambio del modo de facturación, que no cambia el monto total de lo que se paga por este impuesto, desde marzo los contribuyentes recibirán 10 facturas de Patentes hasta diciembre, que así se liquidará en 10 cuotas.

Cristian Girard, el director ejecutivo de ARBA, explicó que el objetivo de la medida es ayudar a que las familias “puedan planificarse mejor financieramente” porque “alivia el problema” de cuando llega una factura con la liquidación de dos meses.

El funcionario precisó que hacía tiempo buscaban avanzar con esa medida pero que recién pudieron avanzar luego de modernizar el sistema tecnológico de ARBA, que hasta ahora no lo permitía. Y adelantó que el plan es hacer lo mismo con los inmobiliarios.

Más barata que el año pasado

El funcionario aseguró además, en una entrevista en Radio Provincia, que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado ” de patente.

Girard admitió que en 2025 el Impuesto Automotor “aumentó mucho”, pero recordó que eso ocurrió porque la legislatura no aprobó ese año la ley impositiva, lo que provocó un descalce entre las valuaciones de los vehículos y la alícuotas, que disparó la las alícuotas.

En su momento, “nosotros lo avisamos, fue uno de los problemas de no haber tenido la ley ”, dijo Girard. El funcionario acotó que este año “logramos la aprobación del proyecto que envió el Gobernador y tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que el año pasado”. La excepción son, según el funcionario, los autos “de mucha valuación”.

 

