Los padres están detenidos: dramático giro por la muerte de la bebé

La escena se llenó de policías y peritos. Unos fueron a resguardar el lugar y los otros a levantar rastros de criminalidad. Tensión / web

La muerte de Alma Jazmín Vieras Allende, de apenas 1 año y 1 mes, no solo abrió una causa judicial por “abandono de persona seguido de muerte”. También desató una mezcla de bronca, angustia y tensión en el corazón de Villa Catella, Ensenada.

Como este diario informó en exclusiva en su edición anterior, la nena ingresó el martes por la noche al hospital Gutiérrez en paro cardiorrespiratorio aparentemente luego de sufrir convulsiones.

Las médicas de guardia realizaron maniobras de reanimación durante 15 minutos. A las 19.44 se confirmó su fallecimiento.

En ese contexto, en medio del abordaje de la emergencia, el examen corporal encendió todas las alarmas: se constataron signos compatibles con maltrato infantil y presunto abuso sexual.

La fiscalía en turno de La Plata, a cargo de Martín Almirón, intervino de inmediato, primero bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” y luego avanzando con la detención de sus padres, María Jimena Vieras (24) y Miguel Ángel Allende (31), a quienes imputaron por el delito de “abandono de persona seguido de muerte”, que cuenta con una pena en expectativa de entre 5 y 15 años de prisión.

Habrá que ver, claro, qué pasa con el supuesto ataque sexual. Porque, de confirmarse, la calificación sería aún más gravosa.

Voceros vinculados al expediente indicaron que “el informe forense no fue concluyente en ese punto. Por eso todo quedará sujeto a los estudios complementarios y otras diligencias probatorias”.

“Puede existir el abuso o puede que estemos en presencia de otro cuadro como el de una infección por falta de higiene, por ejemplo. El estado general de la infante era malo y compatible con maltrato”, agregaron los informantes.

La vivienda de la calle 127 entre 35 y 35 bis, ante el trágico suceso, tuvo que primero ser custodiada por agentes de la comisaría tercera y el Comando de Patrulla local y luego peritada por un equipo de Policía Científica.

“Buscaron signos de criminalidad, tarea indispensable para llegar a la verdad material en este caso”, expresaron las mismas fuentes, que destacaron: “Los padres responden ante lo ocurrido. Eran los garantes directos de la criatura. Todo al margen de si existió o no el abuso”.

TENSA CALMA

Desde la noche del martes, Villa Catella vive en una tensa calma. Patrulleros apostados en la cuadra, vecinos agrupados en las esquinas, murmullos cargados de incredulidad. La noticia corrió rápido y la conmoción fue inmediata.

Hubo momentos de fuerte tensión frente a la vivienda señalada. Según relataron habitantes del sector, las redes sociales estuvieron muy activas, se registraron discusiones y hasta escenas de enojo, que obligaron a reforzar la seguridad para desalentar cualquier tipo de incidente.

“Como vecinos estamos indignados y queremos que se investigue lo sucedido. Saber qué paso realmente. En ese domicilio de la calle 127 entre 35 y 35 bis funciona un comedor-merendero y a su vez en la vivienda habitan varios niños menores de edad. Es imperioso conocer que están a resguardo”, indicó una mujer en contacto con EL DIA.

“No nos conformamos con esta situación confusa. Necesitamos que estén detenidos -en alusión a los responsables- hasta esclarecer el hecho y lo que más nos interesa es la seguridad de los menores que aún se encuentran en esa casa”, expresó muy preocupada.

En ese sentido, el primer reclamo fue canalizado por la Justicia, que entendió contar con elementos suficientes para imputar a los padres de Alma y dictarles una medida de coerción, que fue avalada por el juez de garantías Juan Pablo Masi.

El pedido es claro: respuestas y garantías. La comunidad exige saber qué ocurrió en el interior de esa vivienda y si hubo señales previas que no fueron advertidas o atendidas. También que se tomen cartas en el asunto para garantizar la seguridad de otros menores de edad, que se afincan en el inmueble.

UNA CASA BAJO LA LUPA

El domicilio no es uno más en el barrio. Allí como se dijo funciona un comedor-merendero y, según testimonios de la zona, residen varios menores de edad. Esa combinación profundiza la preocupación.

“Necesitamos que los chicos que siguen ahí estén a resguardo. No nos conformamos con una situación confusa”, insistió otra vecina.

La autopsia será clave para determinar con precisión la causa de muerte y confirmar los indicios médicos iniciales.

También será central establecer el contexto en el que vivía la niña y si existieron omisiones o responsabilidades adicionales.

UNA PREGUNTA QUE DUELE

Mientras la investigación avanza en manos de la UFI N° 8 de La Plata, el barrio intenta procesar el impacto. Las persianas bajas, el silencio cortado por sirenas y el movimiento policial componen una postal que nadie quiere naturalizar.

Alma había cumplido un año el 25 de diciembre. Un año y un mes después, su nombre encabeza un expediente judicial.

En Villa Catella, entre la bronca y el dolor, queda una pregunta que se repite en cada conversación: ¿Quién cuidaba a esa bebé?

Hoy por la mañana María Jimena Vieras, la mamá, y Miguel Ángel Allende, el papá, tendrán la posibilidad de contar su verdad. ¿Lo harán? ¿Presentarán un relato exculpatorio o plantarán una coartada? ¿Habrá acusaciones a alguna otra persona del entorno? Todo se conocerá en horas. La jornada de hoy es clave.