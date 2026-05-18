Buscan intensamente a Santino, un joven de La Plata, que desapareció hace tres días

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Una familia del barrio Santa Ana de La Plata se encuentra buscando a Santino Sanabria, un joven de 18 años, que permanece desaparecido desde hace tres días. La denuncia ya fue radicada y allegados replicaron su imagen en redes sociales para acelerar la localización.
Según informó su familia a través de un posteo, Santino fue visto por última vez el pasado viernes 15 de mayo en horas de la tarde. Al momento de ausentarse de su hogar en el mencionado barrio de la periferia platense, el joven se desplazaba a bordo de una bicicleta rodado 26 de color azul.
Para facilitar el reconocimiento por parte de los vecinos que puedan haberlo cruzado en la vía pública, la familia detalló que su altura es de 1.60 metros aproximadamente y vestía un camperón negro, jeans de color beige y zapatillas blancas.
Ante la desesperante situación y las horas críticas que transcurren, la hermana del joven y el resto de la familia solicitaron la colaboración de los vecinos para rastrear cualquier pista concreta.
Quienes dispongan de información fidedigna, hayan visto al joven o puedan aportar datos sobre el recorrido que realizó desde el viernes, deben comunicarse de inmediato al 911 o contactarse directamente de forma telefónica con su hermana al número celular 221 538-5955. "Tu información puede hacer la diferencia", remarcaron desde su entorno.
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