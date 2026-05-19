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Espectáculos |La edición número 54 de los premios, entre ausencias, polémicas y sorpresas

La gran fiesta de la TV: Wanda, coronada heredera en la noche de Oro de Guido Kaczka

La empresaria ganó el premio a mejor conducción, pero “MasterChef” no se quedó con el gran galardón de la noche, contra todos los pronósticos: la estatuilla se la llevó a casa el conductor de “Buenas noches familia”

La gran fiesta de la TV: Wanda, coronada heredera en la noche de Oro de Guido Kaczka
19 de Mayo de 2026 | 02:34
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Al final, fueron dos de tres: los Martín Fierro disfrutaron de dos de las reinas de la tevé en la ceremonia celebrada anoche en el Hilton. Estuvo Moria, nominada. Y a pesar de su reciente bronquitis, dijo presente Mirtha Legrand, ovacionada y premiada por Aptra, que le dio el premio a mejor labor periodística femenina. “Señores, yo soy como el Martín, soy de Fierro”, disparó, con 99 años, la ganadora de 35 premios.

Entre las grandes divas, entonces, solo faltó Susana Giménez, que prefirió faltar a la noche que pareció coronar una sucesora entre las grandes divas de la tevé nacional: Wanda Nara, la gran estrella de Telefé, el canal que transmitió la entrega, fue elegida la mejor conductora en una terna con nombres muy pesados.

Pero el gran ganador de la noche fue, sin embargo, Guido Kaczka, que se llevó un sorpresivo Martín Fierro de Oro, además del premio a mejor conducción y a mejor programa de entretenimientos.

La velada empezó con el tradicional discurso de Luis Ventura, que a pesar de las fuertes polémicas que rondaron a los premios esta semana, se decantó por un discurso breve y sin ruido. “Hay que seguir trabajando y seguir luchando”, pidió, además de organizar otro aplauso para Mirtha, “la madrina de Aptra”.

La noche fue una sucesión de premios bastante automática, con pocos momentos destacados. Aunque, claro, estuvo Lizy: Tagliani subió al escenario luego de que “La peña del morfi” ganara la estatuilla a mejor musical, y brindó un discurso verdaderamente incendiario: “Se cagaron en un nene de cuatro años diciendo que era chorra, pedófila, que había videos míos mirando pornografía infantil”, disparó en un discurso dedicado claramente a Viviana Canosa, que impulsó una denuncia penal vinculada a una supuesta red de trata de menores en la que fueron mencionadas distintas figuras del espectáculo argentino, incluida Lizy. La Justicia resolvió archivar la causa.

Para distender un poco, después de ese momento, Santiago del Moro, conductor de la velada, juntó a Moria, Carmen y Georgina sobre el escenario. “Ahí está la foto”, repetía Del Moro, esperando que el momento tenso haya quedado en el camino.

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Entre premios y algunos discursos que apuntaron contra la actualidad, se celebraron los 60 años de América, “Polémica en el bar”, eterno, le ganó a “Las chicas de la culpa” y “La noche perfecta”, dos programas que renovaron el late night, y se realizó un homenaje a Enrique Macaya Márquez (con una extraña elección en la confección del video que se mostró en la pantalla: a pesar de contar con todo el archivo televisivo, tenía fragmentos hechos con IA; lo mismo hicieron en el video de los artistas que se fueron este año).

La cosecha de los chefs

Y en el camino, “MasterChef Celebrity” fue acumulando Incluido uno de los más significativos de la noche: el de mejor reality. Los realities son hace rato el eje de la televisión abierta, los programas de más rating y de mayor presencia en el prime time: antes, ese lugar lo tenían las ficciones (este año ganó “Tafí viejo, verdor sin tiempo”). Así que algunos olfateaban que en un año sin favoritos allí, en la terna del reality, podría haber una pista sobre el Oro.

Más, teniendo en cuenta que condujo el envío culinario Wanda Nara, hoy figura de Telefé, el canal que transmitía la gala y que acaparó buena parte de los premios (también fue una buena noche para El Nueve).

“MasterChef”, además, ganó el premio al mejor jurado y, curiosamente, el premio a mejor revelación para uno de sus participantes, Ian Lucas. Y, al rato, una sorpresa pero no tanto: “MasterChef Celebrity” también se llevó el premio a mejor conducción femenina para Wanda Nara. Tenía en la terna a Georgina Barbarossa, Moria Casán y Vero Lozano: batacazo que parecía anticipar algo para el final de la noche. “El amor más importante es el amor propio”, sentenció Wanda desde el escenario, y de paso tiró que “quiero que mis hijos crezcan en este país”, dedicado tal vez a Icardi...

Al reality solo le hacían sombra tres otras propuestas. Uno, la ficción “Tafí viejo, verdor sin tiempo”, elegida como mejor ficción, y ganadora en dirección y también en el rubro de mejor actor (Luciano Cáceres). Otro, “Otro día perdido”, ganador como mejor big show, mejor dirección y mejor labor humorística (para Agustín “Rada” Aristarán, que tuvo sus inicios en nuestra ciudad).

El tercero fue finalmente el ganador: Guido Kaczka se llevó un Oro bastante sorpresivo, su tercer premio de la noche.

Los ganadores

Oro

Guido Kaczka

Producción integral

“La voz argentina”

Noticiero diurno

“Telenueve al mediodía”

Noticiero nocturno

“Telefé Noticias”

Periodístico

“Opinión Pública”

Big Show

“Otro día perdido”

Reality

“MasterChef Celebrity”

Entretenimientos

“Buenas noches familia”

Interés general

“LAM”

Cultural/educativo

“Tierras”

Musical

“La Peña de Morfi”

Viajes/Turismo

“Por el mundo”

Deportivo

“ACTC”

Futbolístico

“Mundial de Clubes”

Servicios

“ADN Buena salud” y “Aire de campo”

Gastronómico

“Ariel en su salsa”

Magazine

“Cortá por Lozano”

Humorístico/actualidad

“Polémica en el bar”

Ficción

“Tafí viejo, verdor sin tiempo”

Actor

Luciano Cáceres, “Tafí viejo, verdor sin tiempo”

Actriz

Gimena Accardi, “La voz ausente”

dirección de ficción

Eduardo Pinto, “Tafí viejo, verdor sin tiempo”

Guion

“La voz ausente”

dirección de no ficción

Claudio Cuscuela, “Otro día perdido”

Labor periodística masculina

Rolando Graña, “GPS”, “América Noticias”

Labor periodística Femenina

Mirtha Legrand, “La noche de Mirtha”

Conducción femenina

Wanda Nara, “MasterChef Celebrity”

Conducción Masculina

Guido Kaczka, “The Balls”, “The Floor”, “Buenas noches familia”

Panelista femenino

Analía Franchín, “A la Barbarossa”

Panelista masculino

Luis Bremer, “A la tarde”, “Desayuno americano”

Cronista/Movilero

Alejandro Guatti, “Intrusos”

Labor HUmorística

Agustín Rada Aristarán, “Otro día perdido”

Jurados

Damián Betular, Donato de Santis, Germán Martitegui, “MasterChef”

Revelación

Ian Lucas, “MasterChef Celebrity”

Branded contenT

“Intuiciones by BPlay”

Publicidad

“Decíselo”, Quilmes

 

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