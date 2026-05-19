Sigue la falta de antigripales en los centros de salud y las farmacias
Sigue la falta de antigripales en los centros de salud y las farmacias
VIDEO. “Dolor” en el bolsillo: ya rige la suba para viajar en tren y micro
Aceleran estrategias en colegios para desarticular la violencia
Horror y misterio: siguen la ruta de un cuerpo que apareció en la CEAMSE
La morosidad familiar llegó al nivel más alto en más de veinte años
La gran fiesta de la TV: Wanda, coronada heredera en la noche de Oro de Guido Kaczka
Charla en una universidad privada en medio del conflicto con las públicas
El Municipio y ARBA buscan desendeudar a más de 1.500 jubilados
Nuevo proyecto de Ishii en la Legislatura agita el fuego interno con Kicillof
Cooperativas eléctricas bonaerenses reclaman por deudas a Cammesa
Fuerte advertencia de la Pastoral Social platense por la seguridad social
La Provincia avanza en una ley para regular a los trabajadores de las apps
Sorpresa en el Centro por el homenaje musical a la escarapela
Rigen cambios en dos ramales de la línea 273 y afecta a vecinos de Gorina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La empresaria ganó el premio a mejor conducción, pero “MasterChef” no se quedó con el gran galardón de la noche, contra todos los pronósticos: la estatuilla se la llevó a casa el conductor de “Buenas noches familia”
Al final, fueron dos de tres: los Martín Fierro disfrutaron de dos de las reinas de la tevé en la ceremonia celebrada anoche en el Hilton. Estuvo Moria, nominada. Y a pesar de su reciente bronquitis, dijo presente Mirtha Legrand, ovacionada y premiada por Aptra, que le dio el premio a mejor labor periodística femenina. “Señores, yo soy como el Martín, soy de Fierro”, disparó, con 99 años, la ganadora de 35 premios.
Entre las grandes divas, entonces, solo faltó Susana Giménez, que prefirió faltar a la noche que pareció coronar una sucesora entre las grandes divas de la tevé nacional: Wanda Nara, la gran estrella de Telefé, el canal que transmitió la entrega, fue elegida la mejor conductora en una terna con nombres muy pesados.
Pero el gran ganador de la noche fue, sin embargo, Guido Kaczka, que se llevó un sorpresivo Martín Fierro de Oro, además del premio a mejor conducción y a mejor programa de entretenimientos.
La velada empezó con el tradicional discurso de Luis Ventura, que a pesar de las fuertes polémicas que rondaron a los premios esta semana, se decantó por un discurso breve y sin ruido. “Hay que seguir trabajando y seguir luchando”, pidió, además de organizar otro aplauso para Mirtha, “la madrina de Aptra”.
La noche fue una sucesión de premios bastante automática, con pocos momentos destacados. Aunque, claro, estuvo Lizy: Tagliani subió al escenario luego de que “La peña del morfi” ganara la estatuilla a mejor musical, y brindó un discurso verdaderamente incendiario: “Se cagaron en un nene de cuatro años diciendo que era chorra, pedófila, que había videos míos mirando pornografía infantil”, disparó en un discurso dedicado claramente a Viviana Canosa, que impulsó una denuncia penal vinculada a una supuesta red de trata de menores en la que fueron mencionadas distintas figuras del espectáculo argentino, incluida Lizy. La Justicia resolvió archivar la causa.
Para distender un poco, después de ese momento, Santiago del Moro, conductor de la velada, juntó a Moria, Carmen y Georgina sobre el escenario. “Ahí está la foto”, repetía Del Moro, esperando que el momento tenso haya quedado en el camino.
LE PUEDE INTERESAR
De todo: “Instalaciones”, transparencias y solemnidad
LE PUEDE INTERESAR
Después de las especulaciones, finalmente la Chiqui se hizo presente
Entre premios y algunos discursos que apuntaron contra la actualidad, se celebraron los 60 años de América, “Polémica en el bar”, eterno, le ganó a “Las chicas de la culpa” y “La noche perfecta”, dos programas que renovaron el late night, y se realizó un homenaje a Enrique Macaya Márquez (con una extraña elección en la confección del video que se mostró en la pantalla: a pesar de contar con todo el archivo televisivo, tenía fragmentos hechos con IA; lo mismo hicieron en el video de los artistas que se fueron este año).
Y en el camino, “MasterChef Celebrity” fue acumulando Incluido uno de los más significativos de la noche: el de mejor reality. Los realities son hace rato el eje de la televisión abierta, los programas de más rating y de mayor presencia en el prime time: antes, ese lugar lo tenían las ficciones (este año ganó “Tafí viejo, verdor sin tiempo”). Así que algunos olfateaban que en un año sin favoritos allí, en la terna del reality, podría haber una pista sobre el Oro.
Más, teniendo en cuenta que condujo el envío culinario Wanda Nara, hoy figura de Telefé, el canal que transmitía la gala y que acaparó buena parte de los premios (también fue una buena noche para El Nueve).
“MasterChef”, además, ganó el premio al mejor jurado y, curiosamente, el premio a mejor revelación para uno de sus participantes, Ian Lucas. Y, al rato, una sorpresa pero no tanto: “MasterChef Celebrity” también se llevó el premio a mejor conducción femenina para Wanda Nara. Tenía en la terna a Georgina Barbarossa, Moria Casán y Vero Lozano: batacazo que parecía anticipar algo para el final de la noche. “El amor más importante es el amor propio”, sentenció Wanda desde el escenario, y de paso tiró que “quiero que mis hijos crezcan en este país”, dedicado tal vez a Icardi...
Al reality solo le hacían sombra tres otras propuestas. Uno, la ficción “Tafí viejo, verdor sin tiempo”, elegida como mejor ficción, y ganadora en dirección y también en el rubro de mejor actor (Luciano Cáceres). Otro, “Otro día perdido”, ganador como mejor big show, mejor dirección y mejor labor humorística (para Agustín “Rada” Aristarán, que tuvo sus inicios en nuestra ciudad).
El tercero fue finalmente el ganador: Guido Kaczka se llevó un Oro bastante sorpresivo, su tercer premio de la noche.
Los ganadores
Guido Kaczka
“La voz argentina”
“Telenueve al mediodía”
“Telefé Noticias”
“Opinión Pública”
“Otro día perdido”
“MasterChef Celebrity”
“Buenas noches familia”
“LAM”
“Tierras”
“La Peña de Morfi”
“Por el mundo”
“ACTC”
“Mundial de Clubes”
“ADN Buena salud” y “Aire de campo”
“Ariel en su salsa”
“Cortá por Lozano”
“Polémica en el bar”
“Tafí viejo, verdor sin tiempo”
Luciano Cáceres, “Tafí viejo, verdor sin tiempo”
Gimena Accardi, “La voz ausente”
Eduardo Pinto, “Tafí viejo, verdor sin tiempo”
“La voz ausente”
Claudio Cuscuela, “Otro día perdido”
Rolando Graña, “GPS”, “América Noticias”
Mirtha Legrand, “La noche de Mirtha”
Wanda Nara, “MasterChef Celebrity”
Guido Kaczka, “The Balls”, “The Floor”, “Buenas noches familia”
Analía Franchín, “A la Barbarossa”
Luis Bremer, “A la tarde”, “Desayuno americano”
Alejandro Guatti, “Intrusos”
Agustín Rada Aristarán, “Otro día perdido”
Damián Betular, Donato de Santis, Germán Martitegui, “MasterChef”
Ian Lucas, “MasterChef Celebrity”
“Intuiciones by BPlay”
“Decíselo”, Quilmes
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí