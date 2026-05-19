Nuevo proyecto de Ishii en la Legislatura agita el fuego interno con Kicillof

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Primero fue el reclamo para declarar la emergencia alimentaria en la Provincia. Y ahora, Mario Ishii, el histórico intendente peronista de José C. Paz -en uso de licencia- y vicepresidente primero del Senado bonaerense presentó un nuevo proyecto de ley para declarar la emergencia humanitaria y sanitaria durante 18 meses,
en el territorio gobernado por Axel Kicillof.
La iniciativa es leída como otra ofensiva legislativa que, si bien le apunta al gobierno nacional, también va contra la administración de Kicillof.
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El nuevo texto apunta al deterioro del sistema público de salud, agravado —según Ishii— por los recortes presupuestarios del gobierno nacional, el desfinanciamiento de programas como el Remediar y la crisis del PAMI, que empuja a miles de jubilados hacia hospitales provinciales y municipales. Además, advierte que “miles de familias bonaerenses debieron recurrir masivamente al sistema público de salud” ante la pérdida de cobertura médica o la imposibilidad de afrontar tratamientos, incrementando la presión sobre guardias, consultorios y centros de atención primaria.
Entre las medidas propuestas, establece como prioridad absoluta la provisión de medicamentos esenciales, vacunas, insumos sanitarios, tratamientos oncológicos y programas de salud mental, y crea un Fondo Especial de Emergencia Humanitaria y Sanitaria. También autoriza al Poder Ejecutivo provincial a reasignar partidas presupuestarias y habilitar mecanismos extraordinarios de compra directa. Ishii pone especial énfasis en garantizar la plena operatividad del programa de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), clave de cara al invierno.
La presentación del legislador, que llegó a la vicepresidencia primera de la Cámara Alta de la mano de Cristina Kirchner, se da en medio de la creciente puja entre La Cámpora y Kicillof. Y para muchos abona a la “guerra” interna por la Provincia de cara a las elecciones de 2027.
Antes, con su proyecto alimentario, Ishii había señalado que “el acceso a una alimentación adecuada ha dejado de ser un problema coyuntural para convertirse en una situación estructural”, con impacto especialmente en niños, adolescentes, adultos mayores y trabajadores informales.
Ahora, amplía ese diagnóstico al ámbito sanitario y profundiza sus críticas. La Provincia, sostiene, tiene la obligación de actuar con medidas extraordinarias porque “no existe prioridad superior a proteger la vida y la salud de las personas”.
La estrategia de Ishii configura así un doble frente: critica los recortes de Milei, pero al mismo tiempo, le marca la agenda a Kicillof, advirtiendo que el Estado bonaerense debe reasignar recursos con criterios de prioridad social.
De esta manera, a través de dos emergencias en pocas semanas, Isshii envió un mismo mensaje político: que la tensión entre la Cámpora que responde a Cristina Kirchner y Kicillof está más latente que nunca.
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