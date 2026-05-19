La morosidad familiar llegó al nivel más alto en más de veinte años

La morosidad de las familias argentinas en el pago de préstamos y compromisos crediticios alcanzó el 11,2 por ciento y marcó el nivel más alto desde 2004. El dato surge de estadísticas del sistema financiero y refleja un deterioro sostenido de la situación económica de los hogares.

El indicador acumuló 16 meses consecutivos en alza y ya superó incluso los registros observados durante la pandemia. El fenómeno afecta a bancos, financieras y plataformas de crédito de todo el país, en un escenario signado por la pérdida del poder adquisitivo, la caída del empleo formal privado y el cierre de pequeñas y medianas empresas.

En paralelo, el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso registró diez meses seguidos de aumento y llegó a 5,1 puntos. El valor ubica técnicamente a los hogares dentro de la categoría de “Fragilidad Familiar”, una situación que expone las dificultades crecientes para afrontar gastos cotidianos y sostener las obligaciones financieras.

Los datos muestran además que el endeudamiento de las familias se multiplicó por cuatro respecto de los niveles mínimos registrados hacia fines de 2024. Analistas del sector financiero señalaron que el deterioro se concentra principalmente en créditos vinculados al consumo diario y en préstamos de montos pequeños.

Esa tendencia refleja que una parte cada vez mayor de la población recurre al financiamiento para cubrir gastos básicos de subsistencia. Las dificultades para cumplir con las cuotas y pagos mensuales aparecen así asociadas a un contexto económico recesivo y de creciente presión sobre los ingresos familiares.

Especialistas advirtieron además que el avance de las carteras irregulares constituye una señal de alerta para el sistema financiero y para la economía doméstica, en un contexto en el que cada vez más hogares deben reorganizar consumos, reducir gastos y postergar pagos para llegar a fin de mes.