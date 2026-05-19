Otro engaño virtual dejó un abultado saldo en rojo

Un vecino de La Plata denunció haber sido víctima de una sofisticada estafa telefónica luego de recibir una supuesta llamada de “Mercado Libre” en la que le advertían sobre una compra de un televisor por un millón de pesos que, según dijo, jamás había realizado.

El hecho ocurrió el sábado 16 de mayo cerca de las 10 de la mañana. De acuerdo a la denuncia, los delincuentes lograron convencerlo de ingresar a sus cuentas del Banco Provincia, Banco Francés y Banco Nación con la excusa de cancelar la operación fraudulenta.

Bajo engaños y siguiendo instrucciones de los estafadores, la víctima terminó solicitando un préstamo de $2.500.000 desde su cuenta del Banco Nación y realizó distintas transferencias que derivaron en el vaciamiento parcial de sus colocaciones.

La situación también afectó sus cuentas del Banco Francés, desde donde desaparecieron $600.000 y además se realizaron transferencias por U$S 500 y U$S 48. La investigación ahora busca determinar lo más complejo: la ruta del dinero.